Лига чемпионов-2021/22: результаты жеребьевки второго отборочного раунда

Поединки будут сыграны 20/21 и 27/28 июля.

В среду, 16 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.

26 клубов поделили на два пути: Путь чемпионов (20 команд) и Путь представителей лиг (6 команд). Некоторые команды узнают соперников 13/14 июля, когда завершится первый отборочный раунд.

Поединки второго раунда квалификации будут сыграны 20/21 и 27/28 июля.

Победители второго квалификационного раунда гарантированно попадут в групповой турнир одного из еврокубков - Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций.

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Напомним, вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" начнет борьбу 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 19 июля. Матчи 3-го отборочного раунда - 3/4 и 10 августа 2021 года.

Лига чемпионов-2021/22. Результаты жеребьевки 2-го отборочного раунда

Путь чемпионов

Группа 1

Динамо Загреб (Хорватия)/Валюр (Исландия) - Омония (Кипр)

Слован Братислава (Словакия)/Шемрок Роверс (Ирландия) - Янг Бойз (Швейцария)

Буде-Глимт (Норвегия)/Легия (Польша) - Флора (Эстония)/Хибернианс (Мальта)

Группа 2

Коннас-Ки (Уэльс)/Алашкерт (Армения) - Теута (Албания)/Шериф (Молдова)

Олимпиакос (Греция) - Динамо Тбилиси (Грузия)/Нефтчи (Азербайджан)

Маккаби Хайфа (Израиль)/Кайрат (Казахстан) - Црвена Звезда (Сербия)

Группа 3

Фола (Люксембург)/Линкольн (Гибралтар) - Клуж (Румыния)/Борац (Босния и Герцеговина)

Мальме (Швеция)/Рига (Латвия) - ГИК (Финляндия)/Будучность (Черногория)

Ференцварош/победитель предварительного раунда - Жальгирис (Литва)/Линфилд (Северная Ирландия)

Шкендия (Македония)/Мура (Словения) - Лудогорец (Болгария)/Шахтер Солигорск (Беларусь)

Путь представителей лиг

Рапид Вена (Австрия) - Спарта Прага (Чехия)

Селтик (Шотландия) - Митьюлланд (Дания)

ПСВ (Нидерланды) - Галатасарай (Турция).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Жеребьевка предварительного раунда: 8 июня 2021 года

Жеребьевка первого отборочного раунда: 15 июня 2021 года

Жеребьевка второго отборочного раунда: 16 июня 2021 года

1/2 финала предыдущего раунда: 22 июня 2021 года

Финал предварительного раунда: 25 июня 2021 года

Первый отборочный раунд 6/7 и 13/14 июля 2021 года

Жеребьевка третьего отборочного раунда: 19 июля 2021 года

Второй отборочный раунд: 20/21 и 27/28 июля 2021 года

Жеребьевка плейоф: 2 августа 2021 года

Третий отборочный раунд: 3/4 и 10 августа 2021 года

Раунд плейоф: 17/18 и 24/25 августа 2021 года

Жеребьевка группового этапа: 26 августа 2021 года

Групповой этап: 14/15 и 28/29 сентября, 19/20 октября, 2/3 и 23/24 ноября, 7/8 декабря 2021 года

Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря 2021 года

1/8 финала: 15/16 и 22/23 февраля, 8/9 и 15/16 марта 2022 года

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022 года

1/4 финала 5/6 и 12/13 апреля 2022 года

1/2 финала: 26/27 и 3/4 мая 2022 года

Финал: 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)

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