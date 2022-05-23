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Лига чемпионов-2022/23: кто обеспечил себе место в групповом раунде

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Лига чемпионов-2022/23: кто обеспечил себе место в групповом раунде

Фото: ФК Шахтер

Список команд, которые в следующем сезоне будут бороться за победу в самом престижном еврокубке.

Сезоны в большинстве футбольных лиг Европы достигли своего завершения. По их итогам определились клубы, которые представят свои страны в еврокубках в кампании-2022/23.

В главный клубный евротурнир напрямую попали 26 команд-участниц, среди них - донецкий "Шахтер". Заняв первое место в сезоне УПЛ-2021/22, который был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения на украинские территории, "горняки" получили прямую путевку в Лигу чемпионов-2022/23.

Киевское "Динамо", отставшее от "горняков" на 2 очка, сыграет в квалификации самого престижного еврокубка. Свой путь подопечные Мирчи Луческу начнут со второго отборочного раунда - потенциальные соперники "бело-синих" уже известны.

Всего в основном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют 32 клуба - 26 команд получили прямые путевки в группу ЛЧ, а еще шесть участников турнира определятся через квалификацию.

Участники группового раунда Лиги чемпионов 2022/23

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Тоттенхэм (Англия)
  • Реал (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Севилья (Испания)
  • Милан (Италия)
  • Интер (Италия)
  • Наполи (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Байер (Германия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Айнтрахт (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Марсель (Франция)
  • Порту (Португалия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Зальцбург (Австрия)
  • Селтик (Шотландия)
  • Шахтер (Украина)

Напомним, в субботу, 28 мая, в Париже будет сыгран финал Лига чемпионов сезона-2021/22. Трофей разыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

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