Лига чемпионов-2022/23: кто обеспечил себе место в групповом раунде

Список команд, которые в следующем сезоне будут бороться за победу в самом престижном еврокубке.
Сезоны в большинстве футбольных лиг Европы достигли своего завершения. По их итогам определились клубы, которые представят свои страны в еврокубках в кампании-2022/23.
В главный клубный евротурнир напрямую попали 26 команд-участниц, среди них - донецкий "Шахтер". Заняв первое место в сезоне УПЛ-2021/22, который был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения на украинские территории, "горняки" получили прямую путевку в Лигу чемпионов-2022/23.
Киевское "Динамо", отставшее от "горняков" на 2 очка, сыграет в квалификации самого престижного еврокубка. Свой путь подопечные Мирчи Луческу начнут со второго отборочного раунда - потенциальные соперники "бело-синих" уже известны.
Всего в основном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют 32 клуба - 26 команд получили прямые путевки в группу ЛЧ, а еще шесть участников турнира определятся через квалификацию.
Участники группового раунда Лиги чемпионов 2022/23
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Челси (Англия)
- Тоттенхэм (Англия)
- Реал (Испания)
- Барселона (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Севилья (Испания)
- Милан (Италия)
- Интер (Италия)
- Наполи (Италия)
- Ювентус (Италия)
- Бавария (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Байер (Германия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Айнтрахт (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Марсель (Франция)
- Порту (Португалия)
- Спортинг (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
- Брюгге (Бельгия)
- Зальцбург (Австрия)
- Селтик (Шотландия)
- Шахтер (Украина)
Напомним, в субботу, 28 мая, в Париже будет сыгран финал Лига чемпионов сезона-2021/22. Трофей разыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.
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