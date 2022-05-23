Лига чемпионов-2022/23: кто обеспечил себе место в групповом раунде

Лига чемпионов-2022/23: кто обеспечил себе место в групповом раунде

Список команд, которые в следующем сезоне будут бороться за победу в самом престижном еврокубке.

Сезоны в большинстве футбольных лиг Европы достигли своего завершения. По их итогам определились клубы, которые представят свои страны в еврокубках в кампании-2022/23.

В главный клубный евротурнир напрямую попали 26 команд-участниц, среди них - донецкий "Шахтер". Заняв первое место в сезоне УПЛ-2021/22, который был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения на украинские территории, "горняки" получили прямую путевку в Лигу чемпионов-2022/23.

Киевское "Динамо", отставшее от "горняков" на 2 очка, сыграет в квалификации самого престижного еврокубка. Свой путь подопечные Мирчи Луческу начнут со второго отборочного раунда - потенциальные соперники "бело-синих" уже известны.

Всего в основном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют 32 клуба - 26 команд получили прямые путевки в группу ЛЧ, а еще шесть участников турнира определятся через квалификацию.

Участники группового раунда Лиги чемпионов 2022/23

Манчестер Сити (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Челси (Англия)

Тоттенхэм (Англия)

Реал (Испания)

Барселона (Испания)

Атлетико (Испания)

Севилья (Испания)

Милан (Италия)

Интер (Италия)

Наполи (Италия)

Ювентус (Италия)

Бавария (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Байер (Германия)

РБ Лейпциг (Германия)

Айнтрахт (Германия)

ПСЖ (Франция)

Марсель (Франция)

Порту (Португалия)

Спортинг (Португалия)

Аякс (Нидерланды)

Брюгге (Бельгия)

Зальцбург (Австрия)

Селтик (Шотландия)

Шахтер (Украина)

Напомним, в субботу, 28 мая, в Париже будет сыгран финал Лига чемпионов сезона-2021/22. Трофей разыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

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