Лига чемпионов-2022/23: результаты жеребьевки группового этапа

В Стамбуле состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23, по результатам которой команды поделили на группы.
В четверг, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.
В жеребьевке приняли участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.
Своих соперников на групповой стадии главного клубного турнира Европы узнал донецкий "Шахтер".
Результаты жеребьевки
|группа A
|группа B
|Аякс (Нидерланды)
|Порту (Португалия)
|Ливерпуль (Англия)
|Атлетико (Испания)
|Наполи (Италия)
|Байер (Германия)
|Рейнджерс (Шотландия)
|Брюгге (Бельгия)
|группа C
|группа D
|Бавария (Германия)
|Айнтрахт (Германия)
|Барселона (Испания)
|Тоттенхэм (Англия)
|Интер (Италия)
|Спортинг (Португалия)
|Виктория Пльзень (Чехия)
|Марсель (Франция)
|группа E
|группа F
|Милан (Италия)
|Реал (Испания)
|Челси (Англия)
|Лейпциг (Германия)
|Зальцбург (Австрия)
|Шахтер (Украина)
|Динамо Загреб (Хорватия)
|Селтик (Шотландия)
|группа G
|группа H
|Манчестер Сити (Англия)
|ПСЖ (Франция)
|Севилья (Испания)
|Ювентус (Италия)
|Боруссия Дортмунд (Германия)
|Бенфика (Португалия)
|Копенгаген (Дания)
|Маккаби Хайфа (Израиль)
- По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
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