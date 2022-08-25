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Лига чемпионов-2022/23: результаты жеребьевки группового этапа

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Лига чемпионов-2022/23: результаты жеребьевки группового этапа

Фото: Associated Press

В Стамбуле состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23, по результатам которой команды поделили на группы.

В четверг, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В жеребьевке приняли участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.

Своих соперников на групповой стадии главного клубного турнира Европы узнал донецкий "Шахтер".

Результаты жеребьевки

группа A группа B
Аякс (Нидерланды) Порту (Португалия)
Ливерпуль (Англия) Атлетико (Испания)
Наполи (Италия) Байер (Германия)
Рейнджерс (Шотландия) Брюгге (Бельгия)
группа C группа D
Бавария (Германия) Айнтрахт (Германия)
Барселона (Испания) Тоттенхэм (Англия)
Интер (Италия) Спортинг (Португалия)
Виктория Пльзень (Чехия) Марсель (Франция)
группа E группа F
Милан (Италия) Реал (Испания)
Челси (Англия) Лейпциг (Германия)
Зальцбург (Австрия) Шахтер (Украина)
Динамо Загреб (Хорватия) Селтик (Шотландия)
группа G группа H
Манчестер Сити (Англия) ПСЖ (Франция)
Севилья (Испания) Ювентус (Италия)
Боруссия Дортмунд (Германия) Бенфика (Португалия)
Копенгаген (Дания) Маккаби Хайфа (Израиль)
  • По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

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