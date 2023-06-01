Лига чемпионов-2023/24: кто уже вышел в групповой раунд

Определились обладатели всех прямых путевок в групповой этап следующего розыгрыша главного евротурнира.

Европейский футбольный сезон подходит к своему завершению. По его итогам стали известны клубы, которые квалифицировались в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон-2023/24.

На групповой стадии самого престижного еврокубка сыграют 32 клуба. 26 из них получили автоматические путевки благодаря успешным выступлениям в национальных чемпионатах. Еще шесть путевок в основной раунд Лиги чемпионов будут разыграны в квалификации.

Донецкий "Шахтер" как чемпион Украины напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Серебряный призер УПЛ – "Днепр-1" или луганская "Заря" – начнет борьбу в главном евротурнире со 2-го отборочного раунда.

Кто вышел в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/24

Англия: "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл"

Испания: "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Севилья" (победитель Лиги Европы)

Милан: "Наполи", "Лацио", "Интер", "Милан"

Германия: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Унион"

Франция: ПСЖ, "Ланс"

Португалия: "Бенфика", "Порту"

Нидерланды: "Фейеноорд"

Австрия: "Зальцбург"

Шотландия: "Селтик"

Сербия: "Црвена Звезда"

Украина: "Шахтер"

Следует отметить, что сезон Лиги чемпионов-2023/24 станет последним перед переформатированием турнира. Начиная с кампании-2024/25, УЕФА утвердил новый формат трех клубных евротурниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 10 июня в Стамбуле. За трофей сразятся "Манчестер Сити" и миланский "Интер".

Читайте также:

Манчестер Сити – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги чемпионов

Должны благодарить "Интер": Украина получила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24

Стали известны потенциальные соперники серебряного призера УПЛ на старте квалификации Лиги чемпионов