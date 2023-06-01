Лига чемпионов-2023/24: кто уже вышел в групповой раунд

Определились обладатели всех прямых путевок в групповой этап следующего розыгрыша главного евротурнира.
Европейский футбольный сезон подходит к своему завершению. По его итогам стали известны клубы, которые квалифицировались в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон-2023/24.
На групповой стадии самого престижного еврокубка сыграют 32 клуба. 26 из них получили автоматические путевки благодаря успешным выступлениям в национальных чемпионатах. Еще шесть путевок в основной раунд Лиги чемпионов будут разыграны в квалификации.
Донецкий "Шахтер" как чемпион Украины напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Серебряный призер УПЛ – "Днепр-1" или луганская "Заря" – начнет борьбу в главном евротурнире со 2-го отборочного раунда.
Кто вышел в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/24
Англия: "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл"
Испания: "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Севилья" (победитель Лиги Европы)
Милан: "Наполи", "Лацио", "Интер", "Милан"
Германия: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Унион"
Франция: ПСЖ, "Ланс"
Португалия: "Бенфика", "Порту"
Нидерланды: "Фейеноорд"
Австрия: "Зальцбург"
Шотландия: "Селтик"
Сербия: "Црвена Звезда"
Украина: "Шахтер"
Следует отметить, что сезон Лиги чемпионов-2023/24 станет последним перед переформатированием турнира. Начиная с кампании-2024/25, УЕФА утвердил новый формат трех клубных евротурниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 10 июня в Стамбуле. За трофей сразятся "Манчестер Сити" и миланский "Интер".
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