Лига чемпионов-2023/24: результаты всех матчей раунда плей-офф квалификации

29 – 30 августа состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

По их итогам стали известны последние шесть клубов, которые пробились в групповой этап самого престижного евротурнира.

Ими стали "Галатасарай" (Турция), "Брага" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Антверпен" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания) и ПСВ (Нидерланды).

Отметим, что польский "Ракув" украинского полузащитника Владислава Кочергина остановился в шаге от группового раунда ЛЧ. После домашнего поражения от "Копенгагена" со счетом 0:1 команда украинца сыграла вничью в Дании – 1:1. Кочергин вышел в стартовом составе и провел на поле 76 минут, заработав желтую карточку.

Результаты матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Вторник, 29 августа

"Галатасарай" (Турция) – "Мольде" (Норвегия) – 2:1 (первая игра – 3:2)

"Панатинаикос" (Греция) – "Брага" (Португалия) – 0:1 (первая игра – 1:2)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Маккаби" Хайфа (Израиль) – 3:0 (первая игра – 0:0)

Среда, 30 августа

"Копенгаген" (Дания) – "Ракув" (Польша) – 1:1 (первая игра – 1:0)

ПСВ (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 5:1 (первая игра – 2:2)

АЕК Афины (Греция) – "Антверпен" (Бельгия) – 1:2 (первая игра – 0:1)

Победители двухматчевых противостояний вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. Неудачники сыграют на групповой стадии Лиги Европы.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, 26 из них автоматически вышли в групповой раунд. В том числе прямую путевку в группу ЛЧ получил чемпион Украины – донецкий "Шахтер".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 31 августа

Читайте также:

Заря – Славия: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы

Днепр-1 – Спартак Трнава: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч отбора Лиги конференций

Бешикташ – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги конференций