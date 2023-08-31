Лига чемпионов-2023/24: результаты жеребьевки группового этапа

В четверг, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Участие в ней приняли 32 клуба: 26 из них автоматически вышли в групповой раунд по итогам прошлого сезона, а еще шесть сумели преодолеть сито квалификации.

Своих соперников на групповой стадии ЛЧ также узнал донецкий "Шахтер", который остался единственным представителем Украины в главном клубном евротурнире после того, как "Днепр-1" вылетел во 2-м отборочном раунде.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

группа A группа B Бавария (Германия) Севилья (Испания) Манчестер Юнайтед (Англия) Арсенал (Англия) Копенгаген (Дания) ПСВ (Нидерланды) Галатасарай (Турция) Ланс (Франция) группа C группа D Наполи (Италия) Бенфика (Португалия) Реал Мадрид (Испания) Интер (Италия) Брага (Португалия) Зальцбург (Австрия) Унион (Германия) Реал Сосьедад (Испания) группа E группа F Фейеноорд (Нидерланды) ПСЖ (Франция) Атлетико (Испания) Боруссия Дортмунд (Германия) Лацио (Италия) Милан (Италия) Селтик (Шотландия) Ньюкасл (Англия) группа G группа H Манчестер Сити (Англия) Барселона (Испания) РБ Лейпциг (Германия) Порту (Португалия) Црвена Звезда (Сербия) Шахтер (Украина) Янг Бойз (Швейцария) Антверпен (Бельгия)

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 19 сентября по 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

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