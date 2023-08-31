Лига чемпионов-2023/24: результаты жеребьевки группового этапа

Смотрите состав всех групп основного раунда самого престижного турнира Европы.
В четверг, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Участие в ней приняли 32 клуба: 26 из них автоматически вышли в групповой раунд по итогам прошлого сезона, а еще шесть сумели преодолеть сито квалификации.
Своих соперников на групповой стадии ЛЧ также узнал донецкий "Шахтер", который остался единственным представителем Украины в главном клубном евротурнире после того, как "Днепр-1" вылетел во 2-м отборочном раунде.
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2023/24
|группа A
|группа B
|Бавария (Германия)
|Севилья (Испания)
|Манчестер Юнайтед (Англия)
|Арсенал (Англия)
|Копенгаген (Дания)
|ПСВ (Нидерланды)
|Галатасарай (Турция)
|Ланс (Франция)
|группа C
|группа D
|Наполи (Италия)
|Бенфика (Португалия)
|Реал Мадрид (Испания)
|Интер (Италия)
|Брага (Португалия)
|Зальцбург (Австрия)
|Унион (Германия)
|Реал Сосьедад (Испания)
|группа E
|группа F
|Фейеноорд (Нидерланды)
|ПСЖ (Франция)
|Атлетико (Испания)
|Боруссия Дортмунд (Германия)
|Лацио (Италия)
|Милан (Италия)
|Селтик (Шотландия)
|Ньюкасл (Англия)
|группа G
|группа H
|Манчестер Сити (Англия)
|Барселона (Испания)
|РБ Лейпциг (Германия)
|Порту (Португалия)
|Црвена Звезда (Сербия)
|Шахтер (Украина)
|Янг Бойз (Швейцария)
|Антверпен (Бельгия)
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команды, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 19 сентября по 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
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