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Лига чемпионов-2023/24: результаты жеребьевки группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Лига чемпионов-2023/24: результаты жеребьевки группового этапа

Фото: Associated Press

Смотрите состав всех групп основного раунда самого престижного турнира Европы.

В четверг, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Участие в ней приняли 32 клуба: 26 из них автоматически вышли в групповой раунд по итогам прошлого сезона, а еще шесть сумели преодолеть сито квалификации.

Своих соперников на групповой стадии ЛЧ также узнал донецкий "Шахтер", который остался единственным представителем Украины в главном клубном евротурнире после того, как "Днепр-1" вылетел во 2-м отборочном раунде.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

группа A группа B
Бавария (Германия) Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия) Арсенал (Англия)
Копенгаген (Дания) ПСВ (Нидерланды)
Галатасарай (Турция) Ланс (Франция)
группа C группа D
Наполи (Италия) Бенфика (Португалия)
Реал Мадрид (Испания) Интер (Италия)
Брага (Португалия) Зальцбург (Австрия)
Унион (Германия) Реал Сосьедад (Испания)
группа E группа F
Фейеноорд (Нидерланды) ПСЖ (Франция)
Атлетико (Испания) Боруссия Дортмунд (Германия)
Лацио (Италия) Милан (Италия)
Селтик (Шотландия) Ньюкасл (Англия)
группа G группа H
Манчестер Сити (Англия) Барселона (Испания)
РБ Лейпциг (Германия) Порту (Португалия)
Црвена Звезда (Сербия) Шахтер (Украина)
Янг Бойз (Швейцария) Антверпен (Бельгия)

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 19 сентября по 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
1303
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