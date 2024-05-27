Лига чемпионов-2024/25: кто уже вышел в основную стадию

Вашему вниманию представлен список участников самого престижного евротурнира, который состоится уже в новом формате.

По итогам европейского клубного сезона-2023/24 стали известны участники основной стадии Лиги чемпионов в сезоне-2024/25.

Всего в новом сезоне ЛЧ сыграют 36 клубов, а не 32, как это было раньше. 29 команд получат автоматические путевки в основную стадию турнира, а еще семь путевок будут разыграны в квалификации.

По состоянию на конец мая участие в следующем розыгрыше самого престижного еврокубка обеспечили себе 28 клубов.

Донецкий "Шахтер" может стать 29-м, если мадридский "Реал" победит дортмундскую "Боруссию" в финале Лиги чемпионов-2023/24, который состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Если же матч завершится триумфом "шмелей", то Бундеслига получит шестого представителя в основной стадии ЛЧ-2024/25 – "Айнтрахт" Франкфурт. В таком случае чемпиону Украины предстоит проходить раунд плей-офф квалификации.

Отметим, что киевское "Динамо" в ранге серебряного призера УПЛ будет стартовать со второго отборочного раунда Лиги чемпионов и уже узнало потенциальных соперников.

Кто уже вышел в основную стадию Лиги чемпионов-2024/25

Англия: "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Астон Вилла"

Испания: "Реал", "Барселона", "Жирона", "Атлетико"

Германия: "Байер", "Бавария", "Штутгарт", "РБ Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд

Италия: "Интер", "Милан", "Болонья", "Ювентус", "Аталанта"

Франция: ПСЖ, "Монако", "Брест"

Португалия: "Спортинг", "Бенфика"

Нидерланды: ПСВ, "Фейеноорд"

Шотландия: "Селтик"

Австрия: "Штурм"

Бельгия: "Брюгге"

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2024/25 состоится 29 августа.

Напомним, с сезона-2024/25 УЕФА ввел новый формат розыгрыша еврокубков. Помимо увеличения количества участников основной стадии всех трех евротурниров с 32 до 36 клубов, классический групповой этап будет заменен на формат единой лиги.

Каждая команда в Лиге чемпионов и Лиге Европы проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде), а в Лиге конференций – по шесть матчей на этапе лиги (три дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии каждого из евротурниров автоматически попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках. Переходов между турнирами (с ЛЧ в ЛЕ, с ЛЕ в ЛК) больше не будет.

Революционные изменения также коснутся календаря турниров. Последние, 7-й и 8-й, туры в ЛЧ и ЛЕ пройдут в январе 2025 года. ЛК завершится шестым туром в декабре.

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