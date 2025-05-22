Лига чемпионов-2025/26: кто уже обеспечил себе участие в основной стадии

"Тоттенхэм" / © Associated Press

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Футбольный сезон-2024/25 подходит к своему завершению. Ряд клубов уже гарантировали себе участие в основном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Уже известны имена 24 из 36 участников самого престижного еврокубка в сезоне-2025/26.

24-м выборол право выступить в основном раунде ЛЧ-2025/26 лондонский "Тоттенхэм" благодаря тому, что стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед".

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Отметим, что 29 команд автоматически квалифицируются в основную стадию турнира, а еще семь путевок будут разыграны в квалификации.

Единственным представителем Украины в Лиге чемпионов-2025/26 будет киевское "Динамо", которое стало победителем УПЛ-2024/25.

Однако из-за падения в таблице коэффициентов УЕФА чемпион Украины по футболу впервые с сезона-2008/09 не попадет автоматически в основной этап Лиги чемпионов, а будет вынужден проходить квалификацию.

Так что "Динамо" в новой еврокампании будет стартовать со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 22/23 и 29/30 июля.

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Все участники основной стадии Лиги чемпионов-2025/26

Англия: "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал"

Италия: "Наполи", "Интер", "Аталанта"

Испания: "Барселона", "Реал" Мадрид, "Атлетико" Мадрид, "Атлетик" Бильбао, "Вильярреал"

Германия: "Бавария", "Байер", "Айнтрахт", "Боруссия" Дортмунд

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Франция: ПСЖ, "Марсель", "Монако"

Нидерланды: ПСВ, "Аякс"

Португалия: "Спортинг"

Турция: "Галатасарай"

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Чехия: "Славия"

Греция: "Олимпиакос"

Напрямую в основной этап Лиги чемпионов выйдут еще три клуба АПЛ, один представитель Серии А и чемпион Бельгии.

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2024/25 сойдутся французский ПСЖ и итальянский "Интер". Обладатель трофея определится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.

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