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Лига чемпионов-2025/26: кто уже обеспечил себе участие в основной стадии
Уже известны имена 24 из 36 участников следующего розыгрыша самого престижного евротурнира.
Футбольный сезон-2024/25 подходит к своему завершению. Ряд клубов уже гарантировали себе участие в основном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
Уже известны имена 24 из 36 участников самого престижного еврокубка в сезоне-2025/26.
24-м выборол право выступить в основном раунде ЛЧ-2025/26 лондонский "Тоттенхэм" благодаря тому, что стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что 29 команд автоматически квалифицируются в основную стадию турнира, а еще семь путевок будут разыграны в квалификации.
Единственным представителем Украины в Лиге чемпионов-2025/26 будет киевское "Динамо", которое стало победителем УПЛ-2024/25.
Однако из-за падения в таблице коэффициентов УЕФА чемпион Украины по футболу впервые с сезона-2008/09 не попадет автоматически в основной этап Лиги чемпионов, а будет вынужден проходить квалификацию.
Так что "Динамо" в новой еврокампании будет стартовать со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 22/23 и 29/30 июля.
Все участники основной стадии Лиги чемпионов-2025/26
Англия: "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал"
Италия: "Наполи", "Интер", "Аталанта"
Испания: "Барселона", "Реал" Мадрид, "Атлетико" Мадрид, "Атлетик" Бильбао, "Вильярреал"
Германия: "Бавария", "Байер", "Айнтрахт", "Боруссия" Дортмунд
Франция: ПСЖ, "Марсель", "Монако"
Нидерланды: ПСВ, "Аякс"
Португалия: "Спортинг"
Турция: "Галатасарай"
Чехия: "Славия"
Греция: "Олимпиакос"
Напрямую в основной этап Лиги чемпионов выйдут еще три клуба АПЛ, один представитель Серии А и чемпион Бельгии.
Напомним, в финале Лиги чемпионов-2024/25 сойдутся французский ПСЖ и итальянский "Интер". Обладатель трофея определится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.