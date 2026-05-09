Лига чемпионов-2026/27: кто уже гарантировал себе участие в основном раунде
Уже известны имена 14 участников основного этапа следующего розыгрыша самого престижного евротурнира.
Футбольный сезон-2025/26 близится к своему завершению. Ряд клубов уже гарантировали себе участие в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27.
В основной стадии следующего розыгрыша самого престижного евротурнира выступят 36 клубов: 29 команд автоматически туда попадут, а обладатели еще семи путевок будут определены по итогам квалификации.
По состоянию на сейчас уже известны имена 14 участников основного этапа Лиги чемпионов-2026/27.
Украину в Лиге чемпионов-2026/27 будет представлять чемпион — донецкий "Шахтер" максимально близок к этому званию, ведь за четыре тура до конца лидирует с 10-очковым отрывом от ЛНЗ.
"Горняки" будут стартовать с первого отборочного раунда Лиги чемпионов, однако имеют шансы напрямую попасть в основной этап, минуя квалификацию.
Благодаря тому, что победитель Лиги чемпионов-2025/26 уже точно квалифицируется в следующий розыгрыш турнира через национальный чемпионат, в основном раунде появится вакантное место. Его получит чемпион с самым высоким 5-летним рейтингом среди ассоциаций, которые расположены в таблице коэффициентов УЕФА за пределами топ-10.
Таким образом, "Шахтер" получит прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов, если выиграет УПЛ, а шотландский "Рейнджерс" и греческий "Олимпиакос" не станут победителями своих чемпионатов.
Участники основной стадии Лиги чемпионов-2026/27
Англия: "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед"
Испания: "Барселона", "Реал" Мадрид, "Вильярреал", "Атлетико" Мадрид
Германия: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд
Италия: "Интер"
Франция: ПСЖ, "Ланс"
Нидерланды: ПСВ
Португалия: "Порту"
В основном раунде Лиги чемпионов каждый из 36 клубов проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Напомним, победителем Лиги чемпионов-2024/25 стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.
В этом сезоне парижане, в составе которых выступает украинский защитник Илья Забарный, могут защитить титул и во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. В финале команда Луиса Энрике сразится с лондонским "Арсеналом". Решающий матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.