Лига чемпионов-2026/27: кто уже гарантировал себе участие в основном раунде

Футбольный сезон-2025/26 близится к своему завершению. Ряд клубов уже гарантировали себе участие в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27.

В основной стадии следующего розыгрыша самого престижного евротурнира выступят 36 клубов: 29 команд автоматически туда попадут, а обладатели еще семи путевок будут определены по итогам квалификации.

По состоянию на сейчас уже известны имена 14 участников основного этапа Лиги чемпионов-2026/27.

Украину в Лиге чемпионов-2026/27 будет представлять чемпион — донецкий "Шахтер" максимально близок к этому званию, ведь за четыре тура до конца лидирует с 10-очковым отрывом от ЛНЗ.

"Горняки" будут стартовать с первого отборочного раунда Лиги чемпионов, однако имеют шансы напрямую попасть в основной этап, минуя квалификацию.

Благодаря тому, что победитель Лиги чемпионов-2025/26 уже точно квалифицируется в следующий розыгрыш турнира через национальный чемпионат, в основном раунде появится вакантное место. Его получит чемпион с самым высоким 5-летним рейтингом среди ассоциаций, которые расположены в таблице коэффициентов УЕФА за пределами топ-10.

Таким образом, "Шахтер" получит прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов, если выиграет УПЛ, а шотландский "Рейнджерс" и греческий "Олимпиакос" не станут победителями своих чемпионатов.

Участники основной стадии Лиги чемпионов-2026/27

Англия: "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед"

Испания: "Барселона", "Реал" Мадрид, "Вильярреал", "Атлетико" Мадрид

Германия: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд

Италия: "Интер"

Франция: ПСЖ, "Ланс"

Нидерланды: ПСВ

Португалия: "Порту"

В основном раунде Лиги чемпионов каждый из 36 клубов проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Напомним, победителем Лиги чемпионов-2024/25 стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

В этом сезоне парижане, в составе которых выступает украинский защитник Илья Забарный, могут защитить титул и во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. В финале команда Луиса Энрике сразится с лондонским "Арсеналом". Решающий матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

