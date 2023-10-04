Лига чемпионов: "Арсенал" с Зинченко сенсационно проиграл, сейвы Трубина не спасли "Бенфику" (видео)

Команды обоих украинцев не сумели набрать очки во втором туре группового раунда ЛЧ.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде уступил "Лансу" ( 2:1 ), а "Бенфика" другого нашего соотечественника Анатолия Трубина потерпела гостевое поражение от "Интера" ( 1:0 ).

"Канониры" открыли счет в матче против "Ланса" на 14-й минуте – Габриэл Жезус забил после передачи Букайо Сака.

Еще до перерыва французский клуб отыгрался – на 25-й минуте точный удар нанес Адриен Томассон.

Несмотря на преимущество лондонцев во владении мячом и по количеству моментов, во втором тайме хозяевам удалось вырвать победу. Решающий гол на 69-й минуте забил Эли Вахи.

Зинченко вышел в стартовом составе "пушкарей" и провел на поле 70 минут, после чего украинца заменил Бен Уайт.

Обзор матча

В другом матче второго тура группы B нидерландский ПСВ и испанская "Севилья" расписали ничью – 2:2.

По итогам двух туров в этом квартете неожиданно лидирует "Ланс" (4 очка). "Арсенал" (3 балла) занимает вторую позицию. Далее расположились "Севилья" (2) и ПСВ (1).

Матчи третьего тура ЛЧ состоятся 24 октября: "Севилья" – "Арсенал", "Ланс" – ПСВ.

В параллельном поединке "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина в Милане минимально проиграла "Интеру". Единственный гол "нерадзурри" забили на 62-й минуте – Маркус Тюрам из пределов штрафной расстрелял ворота лиссабонцев после паса Дензела Дюмфриса.

Трубин отыграл полный матч за португальскую команду. В течение игры украинец сделал семь сейвов, чем помог "орлам" избежать разгромного поражения.

Обзор матча

В другом матче второго тура квартета D испанский "Реал Сосьедад" на выезде обыграл австрийский "Зальцбург" – 0:2.

По итогам двух туров в этой группе лидируют "Реал Сосьедад" и "Интер", которые набрали по 4 очка. "Зальцбург" (3 балла) занимает третье место. "Бенфика" (0) идет последней.

Матчи третьего тура ЛЧ состоятся 24 октября: "Бенфика" – "Реал Сосьедад", "Интер" – "Зальцбург".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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