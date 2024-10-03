Лига чемпионов: "Астон Вилла" одолела "Баварию", победа "Ливерпуля", камбэк "Ювентуса" (видео)

В матчах второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 "Астон Вилла" дома победила "Баварию" ( 1:0 ), "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Болонью" ( 2:0 ), а "Ювентус" на выезде одолел "РБ Лейпциг" ( 2:3 ).

"Астон Вилла" победила "Баварию" благодаря голу, который на 79-й минуте забил Джон Дуран. Отметим, что в середине первого тайма команда Унаи Эмери также поразила ворота мюнхенцев, но мяч Пау Торреса после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

"Астон Вилла" (6 очков) после двух сыгранных матчей занимает шестое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. В активе "Баварии" три пункта и 15-я позиция.

В третьем туре Лиги чемпионов английский клуб 22 октября примет итальянскую "Болонью", а подопечные Венсана Компани днем позже на выезде сыграют против "Барселоны".

Обзор матча "Астон Вилла" – "Бавария"

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Болонью", забив по голу в каждом из таймов. На 11-й минуте счет в матче открыл Алексис Макаллистер. А на 75-й минуте преимущество "красных" укрепил Мохамед Салах.

Команда Арне Слота (6 очков) занимает пятое место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. "Болонья" имеет один пункт и идет на 26-й позиции.

В третьем туре Лиги чемпионов мерсисайдцы 23 октября на выезде встретятся с "РБ Лейпцигом", а "Болонья" днем ранее в гостях сразится с "Астон Виллой".

Обзор матча "Ливерпуль" – "Болонья"

"Ювентус" осилил "РБ Лейпциг" в очень непростом поединке. В середине первого тайма Беньямин Шешко вывел "быков" вперед. Вскоре после перерыва "Старая синьора" отыгралась усилиями Душана Влаховича.

На 59-й минуте туринцы остались в меньшинстве – вратарь Микеле Ди Грегорио получил прямую красную карточку за то, что сыграл руками за пределами своей штрафной площадки.

Через шесть минут немецкий клуб воспользовался численным преимуществом и снова повел в счете – Шешко реализовал пенальти.

Однако "бьянконери" нашли силы в меньшинстве совершить камбэк. На 68-й минуте Влахович восстановил паритет в игре, оформив дубль. А на 82-й минуте гол Фрасишку Консейсау принес подопечным Тьяго Мотты победу.

"Ювентус" (6 очков) размещается на седьмом месте в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. "РБ Лейпциг" без набранных баллов находится на 29-й позиции.

В третьем туре Лиги чемпионов итальянский гранд 22 октября примет немецкий "Штутгарт", а "быки" днем позже на своем стадионе сразятся с "Ливерпулем".

Обзор матча "РБ Лейпциг" – "Ювентус"

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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