Лига чемпионов: "Аякс" за тайм уничтожил "Рейнджерс", победитель Лиги Европы потерпел разгромное фиаско

В среду, 7 сентября, в матчах 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" принимал шотландский "Рейнджерс", а немецкий "Айнтрахт" встречался с португальским "Спортингом".

Поединок "Аякс" - "Рейнджерс" завершился разгромной победой амстердамского клуба со счетом 4:0 .

Еще в первом тайме хозяева трижды поразили ворота команды из Глазго - забитыми мячами отличились Эдсон Веласкес, Стивен Бергхюйс и Мохаммед Кудус. Во второй половине встречи точку в этом матче поставил Стивен Бергвейн.

Отметим, что шотландский коллектив во втором тайме мог забить гол престижа, но мяч Борны Баришича был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

В другом матче группы А "Наполи" принимает "Ливерпуль". Поединок начался в 22:00 по киевскому времени.

Матч "Айнтрахт" - "Спортинг" закончился разгромным поражением хозяев - 0:3 .

Все голы лиссабонский клуб забил во втором тайме. Авторами забитых мячей в ворота действующего триумфатора Лиги Европы стали Маркус Эдвардс, Тринкау и Нуну Сантуш.

В другом матче группы D встречаются "Тоттенхэм" и "Марсель". Эта игра стартовала в 22:00 по киевскому времени.

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