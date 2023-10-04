Лига чемпионов: "Барселона" обыграла "Порту" и закрепила лидерство в группе "Шахтера"

"Барселона" на выезде одолела "Порту" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Драгау" завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой игре был забит в конце первого тайма. На 45+1-й минуте Ферран Торрес нанес результативный удар после передачи Илкая Гюндогана.

Отметим, что на 90+3-й минуте "сине-гранатовые" остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Гави.

В другом матче второго тура группы H донецкий "Шахтер" на выезде оформил невероятный камбэк и победил бельгийский "Антверпен" (2:3).

Таким образом, по итогам двух туров Барселона с 6 очками лидирует в этом квартете. "Порту" и "Шахтер" имеют в своем активе по три балла, "Антверпен" – ни одного.

Матчи третьего тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Барселона" – "Шахтер", "Антверпен" – "Порту".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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