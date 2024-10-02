Лига чемпионов: "Барселона" уничтожила "Янг Бойз", "Манчестер Сити" разбил "Слован" с украинцем (видео)

В матчах второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 "Барселона" на своем стадионе разгромила "Янг Бойз" ( 5:0 ), а "Манчестер Сити" в гостях разбил братиславский "Слован" ( 0:4 ).

Еще в первом тайме каталонцы обеспечили себе комфортное преимущество, забив трижды в ворота соперника – отличились Роберт Левандовски, Рафинья и Иньиго Мартинес.

После перерыва польский форвард оформил дубль, а в конце встречи окончательный счет установил Мохамед Камара, который забил в свои ворота.

Таким образом, "сине-гранатовые" (3 очка) поднялись на десятое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. Швейцарский клуб (0 баллов) идет на последней строчке.

Отметим, что в первом туре самого престижного евротурнира "Барселона" сенсационно проиграла "Монако" (1:2), а "Янг Бойз" разгромно уступил английской "Астон Вилле" (0:3).

В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Ханси Флика дома сыграют против мюнхенской "Баварии", а швейцарская команда примет миланский "Интер". Оба матча состоятся 23 октября.

Обзор матча "Барселона" – "Янг Бойз"

В свою очередь, "Манчестер Сити" забил в ворота братиславского "Слована" по два гола в каждом из таймов. До перерыва гандикап для "горожан" создали Илкай Гюндоган и Фил Фоден.

Во втором тайме до разгрома дело довели Эрлинг Холанд и Джеймс Макейти. Словацкая команда ничем ответить не сумела.

Украинский полузащитник "Слована" Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты.

"Манчестер Сити" с 4 очками вышел на четвертое место общей турнирной таблицы Лиги чемпионов. "Слован" с нулем в графе зачетных баллов занимает предпоследнюю, 35-ю позицию.

К слову, в первом туре главного еврокубка команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с миланским "Интером" (0:0), а словацкий клуб разгромно проиграл шотландскому "Селтику" (1:5).

В третьем туре "Манчестер Сити" 23 октября примет пражскую "Спарту". Днем ранее "Слован" на выезде сыграет против "Жироны" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

Обзор матча "Слован" – "Манчестер Сити"

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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