Лига чемпионов: "Барселона" вырвала ничью в голевом матче с "Интером", "Бавария" уверенно обеспечила себе место в плей-офф

В среду, 12 октября, состоялись матчи 4-го группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между "Барселоной" с "Интером" и "Баварией" с "Викторией" Пльзень.

"Барселона" вырвала ничью в домашнем матче 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23 против миланского "Интера". Поединок завершился со счетом 3:3 .

Счет матча открыл в конце первого тайма Усман Дембеле. "Нерадзурри" ответили голами Николо Бареллы и Лаутаро Мартинеса.

За десять минут до конца матча Роберт Левандовски сравнял счет. На 89-й минуте Робин Хосенз вывел "Интер" вперед. В дополнительное время Левандовски отличился дублем и вырвал ничью.

В другом матче группы C "Бавария" на выезде победила "Викторию" Пльзень — 2:4 .

На 10-й минуте Садио Мане открыл счет матча. Через четыре минуты Томас Мюллер удвоил преимущество гостей, а Леон Горецка в середине тайма с интервалом в 10 минут отличился дублем.

Хозяева ответили голами Адава Влканова и Яна Климента во втором тайме.

Лидирует в группе С "Бавария" с 12 очками и уже обеспечила себе место в плей-офф, "Интер", (7) второй. У "блаугранас" всего четыре балла, а "Виктория" Пльзень пока очков не набирала.

Матчи 5-го тура состоятся 26 октября: "Интер" – "Виктория" Пльзень, "Барселона" – "Бавария".

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