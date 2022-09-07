Лига чемпионов: "Бавария" уверенно обыграла "Интер", "Барселона" с хет-триком Левандовски поиздевалась над чехами

В среду, 7 сентября, в матчах 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" принимал мюнхенскую "Баварию", а каталонская "Барселона" на домашней арене противостояла чешской "Виктории" из города Пльзень.

Поединок "Интер" - "Бавария" завершился поражением миланского клуба со счетом 0:2 .

Мюнхенцы вышли вперед на 25-й минуте - Лерой Сане забил гол после передачи Йозуа Киммиха. Во втором тайме "Рекордмастер" закрепил свое преимущество благодаря автоголу полузащитника "нерадзурри" Данило Д'Амброзио.

В другом матче группы C "Барселона" на "Камп Ноу" сокрушила "Викторию" Пльзень - 5:1 .

Хет-триком в воротах чешского клуба отличился звездный новичок "сине-гранатовых" Роберт Левандовски. Еще по голу за каталонцев забили Франк Кессье и Ферран Торрес. Гости ответили лишь голом престижа от Яна Сикоры.

Таким образом, после первого тура в квартете C лидируют "Бавария" и "Барселона", набравшие по 3 очка. "Интер" и "Виктория" занимают третью и четвертую позиции соответственно.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" будет принимать "Барселону", а "Интер" поедет в гости к "Виктории" Пльзень. Матчи пройдут 13 сентября.

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