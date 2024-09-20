Лига чемпионов: "Бенфика" с Трубиным победила в Сербии, "Арсенал" разделил очки с "Аталантой" (видео)

В матчах первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 португальская "Бенфика" на выезде обыграла сербскую "Црвену Звезду" ( 1:2 ), а лондонский "Арсенал" в гостях сыграл вничью с итальянской "Аталантой" ( 0:0 ).

Подопечные Бруну Лаже вышли вперед на 9-й минуте усилиями Керема Актюркоглу, а на 29-й минуте Оркун Кекчю удвоил преимущество "орлов" ударом со штрафного.

Под занавес поединка сербский клуб сократил отставание – на 86-й минуте отличился Фелисиу Милсон, однако на большее хозяев не хватило.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл на поле полный матч.

Во втором туре "Бенфика" 2 октября примет мадридский "Атлетико", а "Црвена Звезда" днем ранее на выезде сыграет с миланским "Интером".

Обзор матча "Црвена Звезда" – "Бенфика"

В другом поединке игрового дня "Арсенал" и "Аталанта" голов не забивали, причем "бергамаски" на 51-й минуте не реализовали пенальти – Давид Рая парировал одиннадцатиметровый от Матео Ретеги, а потом еще и справился с добыванием.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч из-за травмы икроножной мышцы.

Во втором туре "Арсенал" 1 октября примет ПСЖ. Днем позже "Аталанта" проведет выездной поединок с донецким "Шахтером".

Обзор матча "Арсенал" – "Аталанта"

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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