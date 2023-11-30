Лига чемпионов: "Бенфика" с Трубиным упустила победу над "Интером", ведя в счете 3:0 (видео)

"Бенфика" Анатолия Трубина на своем поле сыграла вничью с миланским "Интером" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Лиссабоне завершился со счетом 3:3 .

Португальский клуб мощно провел первый тайм, трижды поразив ворота "нерадзурри" – хет-трик оформил Жоау Мариу.

Однако после перерыва текущий лидер чемпионата Италии совершил яркий камбэк. На 51-й минуте забил Марко Арнаутович, а спустя еще семь минут Давиде Фраттези сократил отставание "Интера" до минимума.

На 72-й минуте миланцам удалось сравнять счет – пенальти реализовал Алексис Санчес.

Доигрывали поединок "орлы" в меньшинстве – на 84-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил Антонио Силва.

Трубин провел полный матч за "Бенфику" и несколько раз спас свою команду, однако провальная игра в защите стоила лиссабонцам победы.

Обзор матча

В другом матче пятого тура этой группы испанский "Реал Сосьедад" и австрийский "Зальцбург" сыграли вничью (0:0).

"Реал Сосьедад" и "Интер" (имеют по 11 очков) еще перед этим туром гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В очном поединке заключительного тура 12 декабря они разыграют первое место в группе D.

В тот же день "Зальцбург" (4 пункта) и "Бенфика" (1 балл) посоревнуются за путевку в плей-офф Лиги Европы. Команде Трубина нужно будет побеждать соперника как минимум с разницей в два гола.

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