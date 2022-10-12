Лига чемпионов: "Боруссия" расписала мировую с "Севильей", ПСЖ и "Бенфика" не определили сильнейшего в матче с двумя пенальти

В рамках 4-го группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд дома расписала ничью с "Севильей" (1:1), а ПСЖ с "Бенфикой" (1:1).

В поединке в Дормунде оба гола были забиты в первой половине матча. Счет матча открыл на 18-й минуте Танги Куасси, на что ответил Джуд Беллингем на 35-й минуте.

В другом матче группы G "Манчестер Сити" расписал безголевую ничью с "Копенгагеном".

безголевую ничью с "Копенгагеном". В настоящее время "Сити" возглавляет квартет с 10 очками. "Боруссия" с 7 баллами занимает второе место, "Севилья" (2) – третье, "Копенгаген" (2) – последний.

Что касается матча между ПСЖ и Бенфикой, то он запомнится двумя пенальти.

В конце первого тайма арбирт назначил 11-метровый в ворота "Бенфики", который реализовал Килиан Мбаппе. На 62-й минуте состоялся еще один пенальти, однако уже в пользу "орлов" – Жоау Мариу успешно реализовал возможность сравнять счет.

В другом матче группы H "Ювентус" на выезде сенсационно уступил израильскому "Маккаби" из Хайфы (2:0).

После четвёртого тура французский и португальский клубы возглавляют таблицу, имея по 8 очков. "Ювентус" и "Маккаби" набрали по 3 балла.

Читайте также:

Лига чемпионов: "Челси" второй раз дексасировал "Милан" и сбросил "Зальцбург" с вершины

В кровавой борьбе: "Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Реалом" в Лиге чемпионов

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа