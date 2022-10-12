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Лига чемпионов: "Боруссия" расписала мировую с "Севильей", ПСЖ и "Бенфика" не определили сильнейшего в матче с двумя пенальти

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Лига чемпионов: "Боруссия" расписала мировую с "Севильей", ПСЖ и "Бенфика" не определили сильнейшего в матче с двумя пенальти

Фото: Associated Press

Состоялись матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В рамках 4-го группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд дома расписала ничью с "Севильей" (1:1), а ПСЖ с "Бенфикой" (1:1).

В поединке в Дормунде оба гола были забиты в первой половине матча. Счет матча открыл на 18-й минуте Танги Куасси, на что ответил Джуд Беллингем на 35-й минуте.

  • В другом матче группы G "Манчестер Сити" расписал безголевую ничью с "Копенгагеном".
  • В настоящее время "Сити" возглавляет квартет с 10 очками. "Боруссия" с 7 баллами занимает второе место, "Севилья" (2) – третье, "Копенгаген" (2) – последний.

Что касается матча между ПСЖ и Бенфикой, то он запомнится двумя пенальти.

В конце первого тайма арбирт назначил 11-метровый в ворота "Бенфики", который реализовал Килиан Мбаппе. На 62-й минуте состоялся еще один пенальти, однако уже в пользу "орлов" – Жоау Мариу успешно реализовал возможность сравнять счет.

  • В другом матче группы H "Ювентус" на выезде сенсационно уступил израильскому "Маккаби" из Хайфы (2:0).
  • После четвёртого тура французский и португальский клубы возглавляют таблицу, имея по 8 очков. "Ювентус" и "Маккаби" набрали по 3 балла.

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