Лига чемпионов: "Челси" повторно победил "Лилль", "Вильярреал" оставил позади "Ювентус"

Определились последние четвертьфиналисты турнира.

В рамках второго поединка 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" отправился в гости в "Лилль" и вырвал победу — 1:2 .

Лондонцы пропустили первыми с пенальти, но смогли перевернуть ход встречи усилиями Кристиана Пулишича и Сесара Аспеликеты.

По результатам двух матчей следующего раунда проходит лондонский клуб (1:4 общий счет).

В параллельном матче "Ювентус" принимал "Вильярреал". Поединок завершился уверенной победой гостей – 0:3 .

Интрига в матче держалась почти до самого конца. Счет поединка был открыт лишь на 78-й минуте – отметился Жерар Морено. За пять минут до конца Пау Торрес забил еще один гол своей команды, а дополнительно Арно Данжума поставил точку в поединке.

В первом поединке команды сыграли вничью (1:1), поэтому по результатам двух встреч дальше проходит испанский клуб.

"Челси" и "Вильярреал" стали последними четвертьфиналистами турнира.

Жеребьевка четвертьфинала состоится уже в ближайшую пятницу, 18 марта. Никаких ограничений на этой стадии нет, то есть каждый может сыграть с каждым. Сами матчи состоятся 5-6 и 12-13 апреля.

Финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22 состоится 28 мая в Париже на стадионе "Стад-де-Франс".

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