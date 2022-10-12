Лига чемпионов: "Челси" второй раз декласировал "Милан" и сбросил "Зальцбург" с вершины

Во вторник, 12 октября, состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между "Челси" с "Миланом" и "Зальцбургом" с загребским "Динамо".

Лондонский "Челси" на выезде одолел "Милан" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 2:0 .

На 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную получил Фикайо Томори. Это помогло "синим" забить два гола уже к концу первого тайма. На 21-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти, а Пьер-Эмерик Обамеянг впоследствии удвоил преимущество своей команды.

В другом матче группы Е "Зальцбург" на выезде сыграл вничью с загребским "Динамо" – 1:1 . На гол юного таланта немецкого клуба Николаса Зайвальда ответил Роберт Любичич.

После четырех туров "Челси" поднялся на первую строчку турнирной таблицы с 7 очками. Бывший лидер "Зальцбурга" теперь на второй позиции (6 пунктов). "Милан" после двух поражений подряд занимает третье место, а "Динамо" Загреб — четвертое.

Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Зальцбург" – "Челси", "Динамо" Загреб – "Милан".

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