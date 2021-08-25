Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку группового этапа

Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку группового этапа

Церемония состоится 26 августа в Стамбуле.

В четверг, 26 августа, в турецком Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В жеребьевке примут участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединятся шесть победителей раунда плей-офф.

Соперников на групповой стадии главного клубного турнира Европы точно узнает киевское "Динамо". "Бело-синие" автоматически квалифицировались в групповой этап как чемпион своей страны.

Вице-чемпион Украины "Шахтер" попадет в группу Лиги чемпионов, если в раунде плей-офф одолеет "Монако". Первая встреча команд во Франции завершилась минимальной победой "горняков" - 1:0.

Где смотреть жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов

В прямом эфире жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов покажет медиасервис MEGOGO. Начало церемонии - в 19:00 по киевскому времени.

Во время жеребьевки ЛЧ команды будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

В одну группу не смогут попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводит клубы из Украины и России.

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