Лига чемпионов: "Интер" набрал первые очки в группе, "Тоттенхэм" потерпел фиаско в Португалии (видео)

Во вторник, 13 сентября, второй тур группового раунда Лиги чемпионов начался матчами "Виктория" Пльзень - "Интер" и "Спортинг" - "Тоттенхэм".

Миланский "Интер" на выезде уверенно обыграл чешскую "Викторию" Пльзень. Матч завершился со счетом 0:2 .

На 20-й минуте "нерадзурри" вышли вперед - Эдин Джеко отличился с передачи Хоакина Корреа.

Во втором тайме чехи остались в меньшинстве - на 61-й минуте прямую красную карточку получил Павел Буха.

Получив численное преимущество, подопечные Симоне Индзаги уверенно довели дело до победы. На 70-й минуте окончательный счет во встрече установил Дензел Думфрис, которому ассистировал тот же Джеко.

Набрав первые 3 балла в групповом турнире, миланцы расположились на третьей строчке квартета. "Виктория" с нулем в графе очков находится на дне таблицы.

В другом матче группы С мюнхенская "Бавария" примет "Барселону". Эта игра также начнется 13 сентября, но в 22:00 по киевскому времени.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 4 октября: "Интер" - "Барселона", "Бавария" - "Виктория" Пльзень.

Лондонский "Тоттенхэм" в гостях уступил лиссабонскому "Спортингу". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу португальского клуба.

Оба гола в этом противостоянии были забиты в концовке. На последней минуте основного времени Паулиньо открыл счет в поединке, а на 90+3 минуте Артур Гомес отправил второй мяч в ворота "шпор".

После двух сыгранных матчей "Спортинг" возглавляет группу с 6 очками. "Тоттенхэм" идет следом, имея 3 балла в своем активе.

В другом матче группы D французский "Марсель" примет немецкий "Айнтрахт". Эта игра также начнется 13 сентября, но в 22:00 по киевскому времени.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 4 октября: "Айнтрахт" - "Тоттенхэм", "Марсель" - "Спортинг".

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