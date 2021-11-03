Лига чемпионов: "Интер" обыграл команду Вернидуба и усложнил "Шахтеру" борьбу за евровесну (видео)

Лига чемпионов: "Интер" обыграл команду Вернидуба и усложнил "Шахтеру" борьбу за евровесну (видео)

"Нерадзурри" потеснили чемпиона Молдовы со второй ступени квартета D.

Миланский "Интер" на выезде победил тираспольский "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов - 3:1 .

Все голы в поединке были забиты во втором тайме. На 54-й минуте гостей вывел вперед Марсело Брозович, ассистировал ему Артуро Видаль.

На 66-й минуте Милан Шкриняр удвоил преимущество миланского клуба.

На 82-й минуте отличился Алексис Санчес, сделав счет разгромным. В компенсированное время гости отквитали один мяч усилиями Адамы Траоре.

В другом матче 4-го тура группы D, который состоялся раньше, донецкий "Шахтер" на "Сантьяго Бернабеу" уступил мадридскому "Реалу" .

. Благодаря победе "нерадзурри" (7 очков) потеснили "Шериф" (6 баллов) со второго места в группе, единолично возглавляемой "Реалом" (9 пунктов). "Шахтер" с одним набранным баллом замыкает квартет.

В 5-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится на выезде с "Интером", а "Реал" приедет в гости к "Шерифу". Матчи пройдут 24 ноября.

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