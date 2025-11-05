Лига чемпионов: "Карабах" с Кащуком не проиграл "Челси", обидчик "Динамо" сотворил сенсацию

"Пафос" / © Associated Press

В среду, 5 октября, состоялись первые матчи четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26: азербайджанский "Карабах" дома сыграл вничью с английским "Челси" ( 2:2 ), а кипрский "Пафос" на своем поле обыграл испанский "Вильярреал" ( 1:0 ).

На 16-й минуте встречи "Челси" открыл счет благодаря точному удару Эстевана. Но еще в первом тайме "Карабах" ответил двумя голами – на 29-й минуте счет сравнял Леандру Андраде, а уже через десять минут Марко Янкович реализовал пенальти и вывел азербайджанский клуб вперед.

На старте второго тайма лондонцы отыгрались – на 53-й минуте Алехандро Гарначо забил гол, ставший последним в этой игре.

Украинский полузащитник "Карабаха" Алексей Кащук вышел на замену на 75-й минуте матча и даже мог принести своей команде победу, когда в компенсированное время в касание пробил из пределов штрафной прямо в руки вратарю "Челси".

После четырех туров "Карабах" и "Челси" имеют по 7 очков в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

В параллельном матче "Пафос", который ранее выбил киевское "Динамо" из квалификации Лиги чемпионов, сенсационно победил "Вильярреал".

Автором единственного гола в этой встрече стал Деррик Лукассен, который забил в начале второго тайма.

Для "Пафоса" это первая в истории победа в основной стадии Лиги чемпионов – в этом сезоне кипрский клуб дебютировал в самом престижном еврокубке.

После четырех туров "Пафос" имеет 5 очков в таблице ЛЧ. "Вильярреал" сумел набрать всего один балл.

