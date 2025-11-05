- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
Лига чемпионов: "Карабах" с Кащуком не проиграл "Челси", обидчик "Динамо" сотворил сенсацию
Завершились первые матчи второго игрового дня 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
В среду, 5 октября, состоялись первые матчи четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26: азербайджанский "Карабах" дома сыграл вничью с английским "Челси" (2:2), а кипрский "Пафос" на своем поле обыграл испанский "Вильярреал" (1:0).
На 16-й минуте встречи "Челси" открыл счет благодаря точному удару Эстевана. Но еще в первом тайме "Карабах" ответил двумя голами – на 29-й минуте счет сравнял Леандру Андраде, а уже через десять минут Марко Янкович реализовал пенальти и вывел азербайджанский клуб вперед.
На старте второго тайма лондонцы отыгрались – на 53-й минуте Алехандро Гарначо забил гол, ставший последним в этой игре.
Украинский полузащитник "Карабаха" Алексей Кащук вышел на замену на 75-й минуте матча и даже мог принести своей команде победу, когда в компенсированное время в касание пробил из пределов штрафной прямо в руки вратарю "Челси".
После четырех туров "Карабах" и "Челси" имеют по 7 очков в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.
Обзор матча "Карабах" – "Челси"
Будет добавлен в скором времени.
В параллельном матче "Пафос", который ранее выбил киевское "Динамо" из квалификации Лиги чемпионов, сенсационно победил "Вильярреал".
Автором единственного гола в этой встрече стал Деррик Лукассен, который забил в начале второго тайма.
Для "Пафоса" это первая в истории победа в основной стадии Лиги чемпионов – в этом сезоне кипрский клуб дебютировал в самом престижном еврокубке.
После четырех туров "Пафос" имеет 5 очков в таблице ЛЧ. "Вильярреал" сумел набрать всего один балл.
Обзор матча "Пафос" – "Вильярреал"
Будет добавлен в скором времени.