Лига чемпионов: кто уже вышел в 1/4 финала, турнирная сетка

Уже известна половина четвертьфиналистов главного клубного евротурнира.
4/5 и 11/12 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал, где продолжат борьбу за самый престижный клубный евротрофей.
Уже известны имена четырех из восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов. Это "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия) и ПСЖ (Франция).
Остальные участники 1/4 финала определятся по итогам матчей, которые состоятся в среду, 12 марта. Далее пройдут победители пар "Брюгге" (Бельгия) – "Астон Вилла" (Англия), "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Лилль" (Франция), "Реал" Мадрид (Испания) – "Атлетико" (Испания) и ПСВ (Нидерланды) – "Арсенал" (Англия).
Отметим, что ранее жеребьевкой была сформирована турнирная сетка вплоть до финала.
Лига чемпионов: пары 1/4 финала
Четвертьфинал 1: ПСЖ (Франция) – "Брюгге" (Бельгия) / "Астон Вилла" (Англия)
Четвертьфинал 2: ПСВ (Нидерланды) / "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания) / "Атлетико" (Испания)
Четвертьфинал 3: "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия)
Четвертьфинал 4: "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия) / "Лилль" (Франция)
Лига чемпионов: пары 1/2 финала
Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2
Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4
Календарь плей-офф Лиги чемпионов
- Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года
- Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года
- Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)
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