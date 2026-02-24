Лига чемпионов: кто уже вышел в 1/8 финала

"Барселона" / © Associated Press

17/18 и 24/25 февраля проходят матчи стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.

По их итогам станут известны все участники 1/8 финала самого престижного клубного евротурнира.

В 1/8 финала сыграют топ-8 команд основного этапа Лиги чемпионов и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.

Вашему вниманию список всех клубов, которые пробились в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Топ-8 основного этапа Лиги чемпионов: "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия).

Победители стыкового раунда плей-офф: список дополняется.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.