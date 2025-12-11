Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

"Бавария" / © Associated Press

С 16 сентября 2025-го по 28 января 2026 года проходят матчи основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Это второй розыгрыш самого престижного евротурнира по новому формату: 36 клубов сыграют по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний на выбывание.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года в венгерском Будапеште.

Шесть из восьми туров основного раунда Лиги чемпионов состоялись в 2025 году, еще два запланированы на начало 2026-го (20-21 января и 28 января).

На данный момент выход в плей-офф, как минимум в 1/16 финала, гарантировали себе уже пять клубов: "Арсенал", "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Аталанта".

Отметим, что "Арсенал" уже обеспечил себе участие в 1/8 финала – "канониры" остаются единственной командой, которая еще не теряла очков в нынешнем розыгрыше главного еврокубка.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января 2026 года. Первые поединки этой стадии сыграют 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка стыковых матчей: 30 января 2026 года

Стыковые матчи: 17/18 и 24/25 февраля 2026 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 27 февраля 2026 года

1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта 2026 года

1/4 финала: 7/8 и 14/15 апреля 2026 года

1/2 финала: 28/29 апреля и 5/6 мая 2026 года

Финал: 30 мая 2026 года (Будапешт)

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.