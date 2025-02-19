Лига чемпионов: кто вышел в 1/8 финала, когда жеребьевка

Уже известны 12 из 16 клубов, которые будут соревноваться за путевки в четвертьфинал.

4/5 и 11/12 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В них примут участие 16 клубов: к восьми лучшим командам основной стадии самого престижного еврокубка присоединятся победители стыковых поединков (1/16 финала) среди занявших в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ места с 9-го по 24-е.

В настоящее время уже известны 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Еще четыре клуба, которые сыграют на этой стадии, определятся по итогам поединков 19 февраля.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

Лига чемпионов-2024/25: кто вышел в 1/8 финала

Завоевали прямые путевки: "Арсенал", "Астон Вилла", "Атлетико", "Байер", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Лилль".

Пробились через стыковые матчи: "Бавария", "Бенфика", "Брюгге", "Фейенорд" + победители пар "Брест" – ПСЖ, "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид, "Спортинг" – "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус" – ПСВ.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

Стыковые матчи (1/16 финала): 11/12 и 18/19 февраля 2025 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года

Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года

Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)

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