Лига чемпионов: "Ливерпуль" уверенно пробился в плей-офф, лидер группы без единого поражения продолжил господство

В среду, 26 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Аякс" принимал "Ливерпуль", а "Наполи" встречался с "Рейнджерсом".

В рамках 5-го группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Аякс" (0:3), а "Наполи" дома уничтожил "Рейнджерс" (3:0).

Счет матча в Амстердаме открыл на 42-й минуте Мохаммед Салах. После перерыва "мерсисайдцы" забили еще два гола за три минуты — отличились Дарвин Нуньес и Гарви Эллиот.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

В другом матче группы "Наполи" ожидаемо победил аутсайдера группы – "Рейнджерс".

В начале матча дважды отличился Джованни Симеоне, а Лео Эстигор на 80-й минуте поставил вспененную точку в матче.

После 5 туров лидирует в группе А "Наполи" с 15 очками. Ливерпуль набрал 12 баллов и находится на второй позиции. "Аякс" имеет 3 очка (3). "Рейнджерс" с нулем остался на дне.

Матчи 6-го тура состоятся 1 ноября: "Ливерпуль" – "Наполи", "Рейнджерс" – "Аякс".

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