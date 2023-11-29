Лига чемпионов: "Манчестер Сити" совершил зрелищный камбэк в матче против "Лейпцига" (видео)

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "РБ Лейпциг" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Этихад" завершился со счетом 3:2 .

"Быки" шокировали команду Хосепа Гвардиолы двумя голами в первом тайме – дубль оформил Луа Опенда, отличившись на 13-й и 33-й минутах.

Однако после перерыва "горожане" сумели совершить яркий камбэк. На 55-й минуте отставание действующего чемпиона Англии сократил Эрлинг Холанд, а на 70-й минуте Фил Фоден сравнял счет в матче.

На 76-й минуте немецкий клуб мог снова повести в счете, но гол Фабиу Карвалью был отменен из-за офсайда. А в конце поединка "небесно-голубые" сумели вырвать победу – решающий гол на 87-й минуте забил Хулиан Альварес.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг"

Отметим, что оба клуба еще перед началом этого тура гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Так что эта игра имела значение только в контексте борьбы за первое место.

Победа позволила "Манчестер Сити" (15 очков) досрочно выиграть группу G. "РБ Лейпциг" (9 баллов) занял вторую позицию.

В другом матче пятого тура этого квартета швейцарский "Янг Бойз" (4 пункта) на своем поле со счетом 2:0 обыграл сербскую "Црвену Звезду" (1 балл), обеспечив себе итоговую третью позицию и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Матчи последнего тура Лиги чемпионов в группе G состоятся 13 декабря: "Црвена Звезда" – "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг" – "Янг Бойз".

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