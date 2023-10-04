Лига чемпионов: "Манчестер Юнайтед" потерпел неожиданное фиаско, "Бавария" с трудом победила (видео)

В матчах 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете А "Манчестер Юнайтед" на своем поле сенсационно проиграл "Галатасараю" ( 2:3 ), а "Бавария" в гостях победила "Копенгаген" ( 1:2 ).

На 17-й минуте МЮ повел в счете усилиями Расмуса Хейлунда, однако всего спустя шесть минут Вильфрид Заа помог турецкому клубу отыграться.

На 59-й минуте матча Хейлунд мог забить во второй раз, но его гол был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда. На 67-й минуте датский нападающий таки достиг своего и оформил дубль.

Однако через четыре минуты гости во второй раз шокировали "Олд Траффорд" – Керем Актюркоглу снова сделал счет равным.

Ключевой эпизод в поединке произошел на 77-й минуте. Голкипер "красных дьяволов" Андре Онана допустил ужасную ошибку и перед собственными воротами подарил мяч сопернику – Каземиро вынужден был фолить в собственной штрафной ценой второй желтой карточки и удаления.

Пенальти Мауро Икарди не реализовал, пробив мимо ворот. Но через несколько минут аргентинский нападающий реабилитировался и забил победный мяч в ворота команды Эрика тен Хага.

Обзор матча

В параллельном матче "Бавария" пропустила от "Копенгагена" первой – на 56-й минуте точный удар нанес Лукас Лерагер.

Впрочем, команда Томаса Тухеля нашла силы оформить камбэк. На 67-й минуте счет сравнял Джамал Мусиала, а на 83-й минуте Матис Тель забил в пустые ворота после того, как с обороной хозяев мастерски разобрался Томас Мюллер.

Обзор матча

По итогам двух туров в этой группе лидирует "Бавария" (6 очков). На втором месте – "Галатасарай" (4). Третий – "Копенгаген" (1). "Манчестер Юнайтед" (0) – последний.

Матчи третьего тура ЛЧ состоятся 24 октября: "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген", "Галатасарай" – "Бавария".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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