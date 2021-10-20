Лига чемпионов: Месси дублем принес победу ПСЖ, "Ливерпуль" драматично перестрелял "Атлетико" (видео)

Парижане и "мерсисайдцы" возглавляют свои группы.

19 октября состоялась часть матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Кроме разгромное поражение донецкого "Шахтера" мадридскому "Реалу", заслуживают особого внимания поединки ПСЖ - "РБ Лейпциг" и "Атлетико" - "Ливерпуль".

Битва в Париже завершилась волевой победой Месси и Ко со счетом 3:2. Парижане вышли вперед на 9-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе, но затем пропустили дважды. За "быков" отличились Андре Силва и Норде Мукиеле.

Спасать французский клуб пришел Лео Месси. Аргентинец на 67-й минуте сравнял счет, забив с игры. А на 74-й минуте шестикратный обладатель "Золотого мяча" реализовал пенальти и принес хозяевам победу.

В конце встречи команда Маурисио Почеттино могла забивать и четвертый мяч, но Мбаппе не сумел забить с пенальти.

ПСЖ (7 очков) единолично возглавил группу А. Вторым идет "Манчестер Сити" (6 баллов), который в третьем туре разгромил "Брюгге" (4 пункта), "РБ Лейпциг" без набранных очков находится на последней строчке.

Драматическую голевую перестрелку в Мадриде выдали "Атлетико" и "Ливерпуль". Напряженная битва завершилась в пользу "мерсисайдцев" - 3:2.

Мохамед Салах и Наби Кейта быстро обеспечили "красным" гандикап в два мяча, однако "матрасники" еще до перерыва отыгрались благодаря дублю Антуана Гризманна.

В начале второго тайма французский нападающий получил прямую красную карточку за грубый фол на Роберто Фирмино. Команда Юргена Клоппа воспользовалась численным преимуществом - на 78-й минуте Салах реализовал пенальти и принес "мерсисайдцам" победу.

"Ливерпуль" (9 очков) лидирует в группе В. "Атлетико" (4 балла) - на втором месте. "Порту" (4 пункта) - на третьем. "Милан" после гостевого поражения от "драконов" (0:1) с нулем в графе очков идет последним.

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