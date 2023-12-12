Лига чемпионов: МЮ проиграл "Баварии" и вылетел из еврокубков, "Копенгаген" вырвал путевку в плей-офф

В напряженной борьбе состоялась развязка в группе А главного клубного евротурнира.

В матчах заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Баварии" (0:1), а "Копенгаген" на своем поле одолел "Галатасарай" (1:0).

Единственный гол в поединке на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере немецкий гранд забил на 71-й минуте. После передачи Гарри Кейна точный удар нанес Кингсли Коман.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Бавария"

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном матче "Копенгаген" одержал победу над "Галатасараем" благодаря забитому мячу Лукаса Лерагеру на 58-й минуте.

Доигрывал поединок датский клуб в меньшинстве – на 90-й минуте Лерагер получил вторую желтую карточку.

Обзор матча "Копенгаген" – "Галатасарай"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Бавария" (16 очков) с первого места вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Копенгаген" (8 баллов) сенсационно пробился в плей-офф ЛЧ со второй позиции. "Галатасарай" (5 очков) продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы, а МЮ (4 пункта) остался без еврокубковой весны.

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