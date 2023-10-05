Лига чемпионов: "Ньюкасл" уничтожил ПСЖ, "Боруссия" Дортмунд и "Милан" не определили сильнейшего (видео)

В матчах 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете F "Ньюкасл" дома разгромил ПСЖ ( 4:1 ), а дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Миланом" ( 0:0 ).

"Сороки" отправили два гола в ворота чемпиона Франции еще в первом тайме – отличились Мигель Альмирон и Дэн Берн.

После перерыва Шон Лонгстофф забил третий гол "Ньюкасла", сделав счет поединка разгромным.

На 56-й минуте Лукас Эрнандес сократил отставание ПСЖ, но последнее слово в этой встрече было за подопечными Эдди Хау – на 90+1-й минуте забил Фабиан Шер.

Обзор матча

Интересно, что "Ньюкасл" выиграл матч ЛЧ впервые с 26 февраля 2003 года, тогда благодаря хет-трику Алана Ширера "сороки" на домашней арене обыграли немецкий "Байер" со счетом 3:1. С тех пор прошло 7525 дней.

В параллельном матче этого квартета "Боруссия" Дортмунд и "Милан" не порадовали болельщиков голами, а следовательно поделили очки.

Обзор матча

По итогам двух туров "Ньюкасл" с 4 очками возглавляет эту группу. ПСЖ (3 балла) занимает второе место. "Милан" (2) – на третьей строчке, "Боруссия" Дортмунд (1) идет последней.

Матчи третьего тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Ньюкасл" – "Боруссия" Дортмунд, ПСЖ – "Милан".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Читайте также:

Лига чемпионов: "Барселона" обыграла "Порту" и закрепила лидерство в группе "Шахтера"

"Шахтер" оформил невероятный камбэк и победил "Антверпен" в Лиге чемпионов (видео)

Лига чемпионов: "Арсенал" с Зинченко сенсационно проиграл, сейвы Трубина не спасли "Бенфику" (видео)