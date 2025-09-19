- Дата публикации
Категория
Проспорт
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Турнирное положение команд в основном раунде самого престижного еврокубка.
С 16 сентября 2025-го по 28 января 2026 года проходят матчи основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.
В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе Лиги чемпионов. Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора уступили кипрскому "Пафосу".
Календарь туров основной стадии Лиги чемпионов
1-й тур: 16-18 сентября 2025 года
2-й тур: 30 сентября – 1 октября 2025 года
3-й тур: 21-22 октября 2025 года
4-й тур: 4-5 ноября 2025 года
5-й тур: 25-26 ноября 2025 года
6-й тур: 9-10 декабря 2025 года
7-й тур: 20-21 января 2026 года
8-й тур: 28 января 2026 года
Общая таблица основного раунда Лиги чемпионов
С 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.