ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
36
Время на прочтение
2 мин

Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа

Турнирное положение команд в основном раунде самого престижного еврокубка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

С 16 сентября 2025-го по 28 января 2026 года проходят матчи основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе Лиги чемпионов. Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора уступили кипрскому "Пафосу".

Календарь туров основной стадии Лиги чемпионов

  • 1-й тур: 16-18 сентября 2025 года

  • 2-й тур: 30 сентября – 1 октября 2025 года

  • 3-й тур: 21-22 октября 2025 года

  • 4-й тур: 4-5 ноября 2025 года

  • 5-й тур: 25-26 ноября 2025 года

  • 6-й тур: 9-10 декабря 2025 года

  • 7-й тур: 20-21 января 2026 года

  • 8-й тур: 28 января 2026 года

Общая таблица основного раунда Лиги чемпионов

Таблица основного раунда Лиги чемпионов после первого тура / © flashscore.ua

Таблица основного раунда Лиги чемпионов после первого тура / © flashscore.ua

Таблица основного раунда Лиги чемпионов после первого тура / © flashscore.ua

Таблица основного раунда Лиги чемпионов после первого тура / © flashscore.ua

С 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

Дата публикации
Количество просмотров
36
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie