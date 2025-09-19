Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

С 16 сентября 2025-го по 28 января 2026 года проходят матчи основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе Лиги чемпионов. Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора уступили кипрскому "Пафосу".

Календарь туров основной стадии Лиги чемпионов

1-й тур: 16-18 сентября 2025 года

2-й тур: 30 сентября – 1 октября 2025 года

3-й тур: 21-22 октября 2025 года

4-й тур: 4-5 ноября 2025 года

5-й тур: 25-26 ноября 2025 года

6-й тур: 9-10 декабря 2025 года

7-й тур: 20-21 января 2026 года

8-й тур: 28 января 2026 года

Общая таблица основного раунда Лиги чемпионов

Таблица основного раунда Лиги чемпионов после первого тура / © flashscore.ua

С 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.