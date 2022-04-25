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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Associated Press

Во вторник, 26 апреля, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Борьбу за победу в самом престижном клубном евротурнире продолжают четыре клуба - по два из Англии и Испании.

За путевки в финал "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом", а "Ливерпуль" будет играть против "Вильярреала".

Первые матчи 1/2 финала ЛЧ состоятся 26 и 27 апреля, ответные поединки - 3 и 4 мая.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 28 мая в Париже. Решающий матч турнира был перенесен из Санкт-Петербурга из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Плей-офф. 1/2 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 26 апреля
Манчестер. "Этихад"
22:00 Эмблема ФК «Манчестер Сити» МАНЧЕСТЕР СИТИ Эмблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_
Среда, 27 апреля
Ливерпуль. "Энфилд"
22:00 Эмблема ФК «Ливерпуль» ЛИВЕРПУЛЬ Вильярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 3 мая
Вильярреал. "Эстадио-де-ла-Серамика"
22:00 Вильярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ Эмблема ФК «Ливерпуль» ЛИВЕРПУЛЬ _:_
Среда, 4 мая
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00  Эмблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Эмблема ФК «Манчестер Сити» МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_
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