Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Во вторник, 26 апреля, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Борьбу за победу в самом престижном клубном евротурнире продолжают четыре клуба - по два из Англии и Испании.
За путевки в финал "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом", а "Ливерпуль" будет играть против "Вильярреала".
Первые матчи 1/2 финала ЛЧ состоятся 26 и 27 апреля, ответные поединки - 3 и 4 мая.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 28 мая в Париже. Решающий матч турнира был перенесен из Санкт-Петербурга из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
|Плей-офф. 1/2 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 26 апреля
|Манчестер. "Этихад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|РЕАЛ
|_:_
|Среда, 27 апреля
|Ливерпуль. "Энфилд"
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 3 мая
|Вильярреал. "Эстадио-де-ла-Серамика"
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|Среда, 4 мая
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_