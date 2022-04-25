Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Во вторник, 26 апреля, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Борьбу за победу в самом престижном клубном евротурнире продолжают четыре клуба - по два из Англии и Испании.

За путевки в финал "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом", а "Ливерпуль" будет играть против "Вильярреала".

Первые матчи 1/2 финала ЛЧ состоятся 26 и 27 апреля, ответные поединки - 3 и 4 мая.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 28 мая в Париже. Решающий матч турнира был перенесен из Санкт-Петербурга из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.