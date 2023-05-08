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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Фото: Associated Press

Поединки будут сыграны 9/10 и 16/17 мая.

Во вторник, 9 мая, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают четыре клуба: итальянские "Милан" и "Интер", английский "Манчестер Сити", а также испанский "Реал".

В полуфинале ЛЧ "Манчестер Сити" сойдется с "Реалом", а "Милан" сразится "Интером".

Первые поединки 1/2 финала состоятся 9 и 10 мая, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Плей-офф. 1/2 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 9 мая
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00 Эмблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Эмблема ФК «Манчестер Сити» МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_
Среда, 10 мая
Милан. "Сан-Сиро"
22:00 Милан МИЛАН Интер Милан ИНТЕР _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 16 мая
Милан. "Джузеппе Меацца"
22:00 Интер Милан ИНТЕР Милан МИЛАН _:_
Среда, 17 мая
Манчестер. "Этихад"
22:00  Эмблема ФК «Манчестер Сити» МАНЧЕСТЕР СИТИ Эмблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_

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Дата публикации
Просмотры
244
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