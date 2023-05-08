Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Поединки будут сыграны 9/10 и 16/17 мая.
Во вторник, 9 мая, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают четыре клуба: итальянские "Милан" и "Интер", английский "Манчестер Сити", а также испанский "Реал".
В полуфинале ЛЧ "Манчестер Сити" сойдется с "Реалом", а "Милан" сразится "Интером".
Первые поединки 1/2 финала состоятся 9 и 10 мая, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 мая.
Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
|Плей-офф. 1/2 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 9 мая
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|Среда, 10 мая
|Милан. "Сан-Сиро"
|22:00
|МИЛАН
|ИНТЕР
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 16 мая
|Милан. "Джузеппе Меацца"
|22:00
|ИНТЕР
|МИЛАН
|_:_
|Среда, 17 мая
|Манчестер. "Этихад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|РЕАЛ
|_:_
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