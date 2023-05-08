Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Поединки будут сыграны 9/10 и 16/17 мая.

Во вторник, 9 мая, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают четыре клуба: итальянские "Милан" и "Интер", английский "Манчестер Сити", а также испанский "Реал".

В полуфинале ЛЧ "Манчестер Сити" сойдется с "Реалом", а "Милан" сразится "Интером".

Первые поединки 1/2 финала состоятся 9 и 10 мая, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23 Плей-офф. 1/2 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Вторник, 9 мая Мадрид. "Сантьяго Бернабеу" 22:00 РЕАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ Среда, 10 мая Милан. "Сан-Сиро" 22:00 МИЛАН ИНТЕР _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Вторник, 16 мая Милан. "Джузеппе Меацца" 22:00 ИНТЕР МИЛАН _:_ Среда, 17 мая Манчестер. "Этихад" 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ _:_

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