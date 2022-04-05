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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Associated Press

Борьбу за трофей продолжают восемь клубов.

Во вторник, 5 апреля, начнется четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22. В этот день состоятся поединки "Манчестер Сити" - "Атлетико" и "Бенфика" - "Ливерпуль".

За "горожан" выступает Александр Зинченко, а за лиссабонских "орлов" - Роман Яремчук. Оба активно поддерживают украинский народ в войне с российскими оккупантами.

Победители двухматчевых противостояний 1/4 финала выйдут в полуфинал. Потенциальные пары 1/2 финала уже известны:

  • "Манчестер Сити" (Англия) / "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) / "Реал" (Испания)
  • "Бенфика" (Португалия) / "Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) / "Бавария" (Германия)

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 5 и 6 апреля, ответные игры - 12 и 13 апреля.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Плей-офф. 1/4 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
 ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 5 апреля
Манчестер. "Этихад"
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТИКО _:_
Лисабон. "Эштадиу да Луш"
22:00 Бенфіка БЕНФИКА Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ _:_
Среда, 6 апреля
Лондон. "Стэмфорд Бридж"
 22:00 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_
Вильярреал. "Эстадио-де-ла-Серамика"
22:00 Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 12 апреля
Мюнхен. "Альянц Арена"
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ _:_
Среда, 13 апреля
Ливерпуль. "Энфилд"
22:00  Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ Бенфіка БЕНФИКА _:_
Мадрид. "Ванда Метрополитано"
22:00 Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТИКО Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_
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