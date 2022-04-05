Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Борьбу за трофей продолжают восемь клубов.

Во вторник, 5 апреля, начнется четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22. В этот день состоятся поединки "Манчестер Сити" - "Атлетико" и "Бенфика" - "Ливерпуль".

За "горожан" выступает Александр Зинченко, а за лиссабонских "орлов" - Роман Яремчук. Оба активно поддерживают украинский народ в войне с российскими оккупантами.

Победители двухматчевых противостояний 1/4 финала выйдут в полуфинал. Потенциальные пары 1/2 финала уже известны:

"Манчестер Сити" (Англия) / "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) / "Реал" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) / "Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) / "Бавария" (Германия)

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 5 и 6 апреля, ответные игры - 12 и 13 апреля.