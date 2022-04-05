Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Борьбу за трофей продолжают восемь клубов.
Во вторник, 5 апреля, начнется четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22. В этот день состоятся поединки "Манчестер Сити" - "Атлетико" и "Бенфика" - "Ливерпуль".
За "горожан" выступает Александр Зинченко, а за лиссабонских "орлов" - Роман Яремчук. Оба активно поддерживают украинский народ в войне с российскими оккупантами.
Победители двухматчевых противостояний 1/4 финала выйдут в полуфинал. Потенциальные пары 1/2 финала уже известны:
- "Манчестер Сити" (Англия) / "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) / "Реал" (Испания)
- "Бенфика" (Португалия) / "Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) / "Бавария" (Германия)
Первые матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 5 и 6 апреля, ответные игры - 12 и 13 апреля.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
|Плей-офф. 1/4 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 5 апреля
|Манчестер. "Этихад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|АТЛЕТИКО
|_:_
|Лисабон. "Эштадиу да Луш"
|22:00
|БЕНФИКА
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|Среда, 6 апреля
|Лондон. "Стэмфорд Бридж"
|22:00
|ЧЕЛСИ
|РЕАЛ
|_:_
|Вильярреал. "Эстадио-де-ла-Серамика"
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|БАВАРИЯ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 12 апреля
|Мюнхен. "Альянц Арена"
|22:00
|БАВАРИЯ
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|ЧЕЛСИ
|_:_
|Среда, 13 апреля
|Ливерпуль. "Энфилд"
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|БЕНФИКА
|_:_
|Мадрид. "Ванда Метрополитано"
|22:00
|АТЛЕТИКО
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_