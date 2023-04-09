Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Поединки пройдут 11/12 и 18/19 апреля.
Во вторник, 11 апреля, стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают восемь клубов. Это "Челси", "Бенфика", "Бавария", "Милан", "Интер", "Манчестер Сити", "Реал" и "Наполи".
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов будут сыграны 11 и 12 апреля, ответные поединки – 18 и 19 апреля.
В полуфинале победитель пары "Милан" (Италия) – "Наполи" (Италия) встретится с триумфатором дуэли "Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия).
Другую пару 1/2 финала составят клубы, которые станут сильнее в противостояниях "Манчестер Сити" (Англия) – "Бавария" (Германия) и "Реал" (Испания) – "Челси" (Англия).
Полуфиналы ЛЧ будут сыграны 1/10 и 16/17 мая. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
|Плей-офф. 1/4 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 11 апреля
|Лисабон. "Эштадиу да Луш"
|22:00
|БЕНФИКА
|ИНТЕР
|_:_
|Манчестер. "Этихад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|БАВАРИЯ
|_:_
|Среда, 12 апреля
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|ЧЕЛСИ
|_:_
|Милан. "Сан-Сиро"
|22:00
|МИЛАН
|НАПОЛИ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 18 апреля
|Неаполь. "Диего Армандо Марадона"
|22:00
|НАПОЛИ
|МИЛАН
|_:_
|Лондон. "Стэмфорд Бридж"
|22:00
|ЧЕЛСИ
|РЕАЛ
|_:_
|Среда, 19 апреля
|Мюнхен. "Альянц Арена"
|22:00
|БАВАРИЯ
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|Милан. "Джузеппе Меацца"
|22:00
|ИНТЕР
|БЕНФИКА
|_:_
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