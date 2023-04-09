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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Фото: Associated Press

Поединки пройдут 11/12 и 18/19 апреля.

Во вторник, 11 апреля, стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают восемь клубов. Это "Челси", "Бенфика", "Бавария", "Милан", "Интер", "Манчестер Сити", "Реал" и "Наполи".

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов будут сыграны 11 и 12 апреля, ответные поединки – 18 и 19 апреля.

В полуфинале победитель пары "Милан" (Италия) – "Наполи" (Италия) встретится с триумфатором дуэли "Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия).

Другую пару 1/2 финала составят клубы, которые станут сильнее в противостояниях "Манчестер Сити" (Англия) – "Бавария" (Германия) и "Реал" (Испания) – "Челси" (Англия).

Полуфиналы ЛЧ будут сыграны 1/10 и 16/17 мая. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Плей-офф. 1/4 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
 ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 11 апреля
Лисабон. "Эштадиу да Луш"
22:00 Бенфіка БЕНФИКА Інтер Мілан ИНТЕР _:_
Манчестер. "Этихад"
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ _:_
Среда, 12 апреля
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
 22:00 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ _:_
Милан. "Сан-Сиро"
22:00 Мілан МИЛАН Наполі НАПОЛИ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 18 апреля
Неаполь. "Диего Армандо Марадона"
22:00 Наполі НАПОЛИ Мілан МИЛАН _:_
Лондон. "Стэмфорд Бридж"
22:00 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_
Среда, 19 апреля
Мюнхен. "Альянц Арена"
22:00  Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_
Милан. "Джузеппе Меацца"
22:00 Інтер Мілан ИНТЕР Бенфіка БЕНФИКА _:_

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Дата публикации
Просмотры
129
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