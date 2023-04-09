Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Во вторник, 11 апреля, стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают восемь клубов. Это "Челси", "Бенфика", "Бавария", "Милан", "Интер", "Манчестер Сити", "Реал" и "Наполи".

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов будут сыграны 11 и 12 апреля, ответные поединки – 18 и 19 апреля.

В полуфинале победитель пары "Милан" (Италия) – "Наполи" (Италия) встретится с триумфатором дуэли "Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия).

Другую пару 1/2 финала составят клубы, которые станут сильнее в противостояниях "Манчестер Сити" (Англия) – "Бавария" (Германия) и "Реал" (Испания) – "Челси" (Англия).

Полуфиналы ЛЧ будут сыграны 1/10 и 16/17 мая. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23 Плей-офф. 1/4 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Вторник, 11 апреля Лисабон. "Эштадиу да Луш" 22:00 БЕНФИКА ИНТЕР _:_ Манчестер. "Этихад" 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ _:_ Среда, 12 апреля Мадрид. "Сантьяго Бернабеу" 22:00 РЕАЛ ЧЕЛСИ _:_ Милан. "Сан-Сиро" 22:00 МИЛАН НАПОЛИ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Вторник, 18 апреля Неаполь. "Диего Армандо Марадона" 22:00 НАПОЛИ МИЛАН _:_ Лондон. "Стэмфорд Бридж" 22:00 ЧЕЛСИ РЕАЛ _:_ Среда, 19 апреля Мюнхен. "Альянц Арена" 22:00 БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ Милан. "Джузеппе Меацца" 22:00 ИНТЕР БЕНФИКА _:_

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