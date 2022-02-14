Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.
Во вторник, 15 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Борьба за победу в самом престижном клубном турнире Европы возобновится поединками 1/8 финала. В них участвуют 16 клубов, сумевших преодолеть групповой этап. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
|Плей-офф. 1/8 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 15 февраля
|Лисабон. "Жозе Алваладе"
|22:00
|СПОРТИНГ
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|Париж. "Парк де Пренс"
|22:00
|ПСЖ
|РЕАЛ
|_:_
|Среда, 16 февраля
|Зальцбург. "Ред Булл Арена"
|22:00
|ЗАЛЬЦБУРГ
|БАВАРИЯ
|_:_
|Милан. "Джузеппе Меацца"
|22:00
|ИНТЕР
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|Вторник, 22 февраля
|Лондон. "Стэмфорд Бридж"
|22:00
|ЧЕЛСИ
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|Вильярреал. "Эстадио-де-ла-Серамика"
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|Среда, 23 февраля
|Лисабон. "Эштадиу да Луш"
|22:00
|БЕНФИКА
|АЯКС
|_:_
|Мадрид. "Ванда Метрополитано"
|22:00
|АТЛЕТИКО
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 8 марта
|Ливерпуль. "Энфилд"
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|ИНТЕР
|_:_
|Мюнхен. "Альянц Арена"
|22:00
|БАВАРИЯ
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|Среда, 9 марта
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|ПСЖ
|_:_
|Манчестер. "Этихад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|СПОРТИНГ
|_:_
|Вторник, 15 марта
|Манчестер. "Олд Траффорд"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|АТЛЕТИКО
|_:_
|Амстедам. "Йохан Кройфф Арена"
|22:00
|АЯКС
|БЕНФИКА
|_:_
|Среда, 16 марта
|Турин. "Ювентус Стэдиум"
|22:00
|ЮВЕНТУС
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|Лилль. "Пьер Моруа"
|22:00
|ЛИЛЛЬ
|ЧЕЛСИ
|_:_