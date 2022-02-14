Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Во вторник, 15 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Борьба за победу в самом престижном клубном турнире Европы возобновится поединками 1/8 финала. В них участвуют 16 клубов, сумевших преодолеть групповой этап. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.