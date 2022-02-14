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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Associated Press

Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Во вторник, 15 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Борьба за победу в самом престижном клубном турнире Европы возобновится поединками 1/8 финала. В них участвуют 16 клубов, сумевших преодолеть групповой этап. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Плей-офф. 1/8 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
 ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 15 февраля
Лисабон. "Жозе Алваладе"
22:00 Спортинг Лісабон СПОРТИНГ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_  
Париж. "Парк де Пренс"
22:00 Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_  
Среда, 16 февраля
Зальцбург. "Ред Булл Арена"
 22:00 Зальцбург ЗАЛЬЦБУРГ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ _:_  
Милан. "Джузеппе Меацца"
22:00 Інтер Мілан ИНТЕР Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ _:_  
Вторник, 22 февраля
Лондон. "Стэмфорд Бридж"
 22:00 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ Лілль ЛИЛЛЬ _:_  
Вильярреал. "Эстадио-де-ла-Серамика"
 22:00 Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС _:_  
Среда, 23 февраля
Лисабон. "Эштадиу да Луш"
 22:00 Бенфіка БЕНФИКА Аякс АЯКС _:_  
Мадрид. "Ванда Метрополитано"
 22:00 Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТИКО Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_  
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 8 марта
Ливерпуль. "Энфилд"
22:00 Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ Інтер Мілан ИНТЕР _:_  
Мюнхен. "Альянц Арена"
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ Зальцбург ЗАЛЬЦБУРГ _:_  
Среда, 9 марта
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00  Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_  
Манчестер. "Этихад"
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ _:_  
Вторник, 15 марта
Манчестер. "Олд Траффорд"
22:00  Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТИКО _:_  
Амстедам. "Йохан Кройфф Арена"
22:00 Аякс АЯКС Бенфіка БЕНФИКА _:_  
Среда, 16 марта
Турин. "Ювентус Стэдиум"
22:00 Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_  
Лилль. "Пьер Моруа"
22:00  Лілль ЛИЛЛЬ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ _:_  
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