Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Смотрите полный календарь и результаты всех поединков первого раунда плей-офф самого престижного еврокубка.

Во вторник, 14 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Участие в ней примут 16 клубов, которые смогли преодолеть групповой раунд турнира. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Первые поединки 1/8 финала состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля, ответные игры – 7, 8, 14 и 15 марта.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23 Плей-офф. 1/8 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Вторник, 14 февраля Милан. "Сан-Сиро" 22:00 МИЛАН ТОТТЕНХЭМ _:_ Париж. "Парк де Пренс" 22:00 ПСЖ БАВАРИЯ _:_ Среда, 15 февраля Брюгге. "Ян Брейдель" 22:00 БРЮГГЕ БЕНФИКА _:_ Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСИ _:_ Вторник, 21 февраля Ливерпуль. "Энфилд" 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ _:_ Франкфурт-на-Майне. "Франкфуртштадион" 22:00 АЙНТРАХТ НАПОЛИ _:_ Среда, 22 февраля Лейпциг. "РБ Арена" 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ Милан. "Джузеппе Меацца" 22:00 ИНТЕР ПОРТУ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Вторник, 7 марта Лисабон. "Эштадиу да Луш" 22:00 БЕНФИКА БРЮГГЕ _:_ Лондон. "Стэмфорд Бридж" 22:00 ЧЕЛСИ БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ Среда, 8 марта Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум" 22:00 ТОТТЕНХЭМ МИЛАН _:_ Мюнхен. "Альянц Арена" 22:00 БАВАРИЯ ПСЖ _:_ Вторник, 14 марта Манчестер. "Этихад" 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ Порту. "Драгау" 22:00 ПОРТУ ИНТЕР _:_ Среда, 15 марта Мадрид. "Сантьяго Бернабеу" 22:00 РЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ _:_ Неаполь. "Диєго Армандо Марадона" 22:00 НАПОЛИ АЙНТРАХТ _:_

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