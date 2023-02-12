Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Смотрите полный календарь и результаты всех поединков первого раунда плей-офф самого престижного еврокубка.
Во вторник, 14 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Участие в ней примут 16 клубов, которые смогли преодолеть групповой раунд турнира. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Первые поединки 1/8 финала состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля, ответные игры – 7, 8, 14 и 15 марта.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
|Плей-офф. 1/8 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 14 февраля
|Милан. "Сан-Сиро"
|22:00
|МИЛАН
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|Париж. "Парк де Пренс"
|22:00
|ПСЖ
|БАВАРИЯ
|_:_
|Среда, 15 февраля
|Брюгге. "Ян Брейдель"
|22:00
|БРЮГГЕ
|БЕНФИКА
|_:_
|Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|ЧЕЛСИ
|_:_
|Вторник, 21 февраля
|Ливерпуль. "Энфилд"
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|РЕАЛ
|_:_
|Франкфурт-на-Майне. "Франкфуртштадион"
|22:00
|АЙНТРАХТ
|НАПОЛИ
|_:_
|Среда, 22 февраля
|Лейпциг. "РБ Арена"
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|Милан. "Джузеппе Меацца"
|22:00
|ИНТЕР
|ПОРТУ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 7 марта
|Лисабон. "Эштадиу да Луш"
|22:00
|БЕНФИКА
|БРЮГГЕ
|_:_
|Лондон. "Стэмфорд Бридж"
|22:00
|ЧЕЛСИ
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|Среда, 8 марта
|Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|МИЛАН
|_:_
|Мюнхен. "Альянц Арена"
|22:00
|БАВАРИЯ
|ПСЖ
|_:_
|Вторник, 14 марта
|Манчестер. "Этихад"
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|Порту. "Драгау"
|22:00
|ПОРТУ
|ИНТЕР
|_:_
|Среда, 15 марта
|Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
|22:00
|РЕАЛ
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|Неаполь. "Диєго Армандо Марадона"
|22:00
|НАПОЛИ
|АЙНТРАХТ
|_:_
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