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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
2 мин
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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Фото: twitter.com/realmadrid

Смотрите полный календарь и результаты всех поединков первого раунда плей-офф самого престижного еврокубка.

Во вторник, 14 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Участие в ней примут 16 клубов, которые смогли преодолеть групповой раунд турнира. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Первые поединки 1/8 финала состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля, ответные игры – 7, 8, 14 и 15 марта.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Плей-офф. 1/8 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
 ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 14 февраля
Милан. "Сан-Сиро"
22:00 Мілан МИЛАН Тоттенхем ТОТТЕНХЭМ _:_  
Париж. "Парк де Пренс"
22:00 Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ _:_  
Среда, 15 февраля
Брюгге. "Ян Брейдель"
 22:00 Брюгге БРЮГГЕ Бенфіка БЕНФИКА _:_  
Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
22:00 Боруссія Дортмунд БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ _:_  
Вторник, 21 февраля
Ливерпуль. "Энфилд"
 22:00 Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ _:_  
Франкфурт-на-Майне. "Франкфуртштадион"
 22:00 Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ Наполі НАПОЛИ _:_  
Среда, 22 февраля
Лейпциг. "РБ Арена"
 22:00 РБ Лейпциг РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_  
Милан. "Джузеппе Меацца"
 22:00 Інтер Мілан ИНТЕР Порту ПОРТУ _:_  
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 7 марта
Лисабон. "Эштадиу да Луш"
22:00 Бенфіка БЕНФИКА Брюгге БРЮГГЕ _:_  
Лондон. "Стэмфорд Бридж"
22:00 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ Боруссія Дортмунд БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_  
Среда, 8 марта
Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
22:00  Тоттенхем ТОТТЕНХЭМ Мілан МИЛАН _:_  
Мюнхен. "Альянц Арена"
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_  
Вторник, 14 марта
Манчестер. "Этихад"
22:00  Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ Лейпциг РБ ЛЕЙПЦИГ _:_  
Порту. "Драгау"
22:00 Порту ПОРТУ Інтер Мілан ИНТЕР _:_  
Среда, 15 марта
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
22:00 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ _:_  
Неаполь. "Диєго Армандо Марадона"
22:00  Наполі НАПОЛИ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ _:_  

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Дата публикации
Просмотры
429
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