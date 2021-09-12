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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Associated Press

Основой раунд главного клубного еврокубка стартует 14 сентября.

Во вторник, 14 сентября, начнется групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы поведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

  • По результатам жеребьевки "Динамо" попало в группу E. Соперниками команды Мирчи Луческу будут "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".
  • "Шахтер" оказался в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".
  • Второй тур группового этапа ЛЧ запланирован на 28-29 сентября.
  • Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 тур
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 14 сентября
19:45 Группа F ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Группа G СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Емблема ФК «Зальцбург» ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Группа E ДИНАМО Емблема ФК «Динамо Київ» _:_ Бенфіка БЕНФИКА
22:00 Группа E БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
22:00 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Емблема ФК «Аталанта Бергамо» АТАЛАНТА
22:00 Группа G ЛИЛЛЬ Лілль _:_ Вольфсбург ВОЛЬФСБУРГ
22:00 Группа H  МАЛЬМЕ Мальме _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
22:00 Группа H  ЧЕЛСИ Емблема ФК «Челсі» _:_ Емблема ФК «Зеніт» ЗЕНИТ
 
Среда, 15 сентября
19:45 Группа C БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
19:45 Группа B ШЕРИФ Шериф _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа A БРЮГГЕ Емблема ФК «Брюгге» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа B АТЛЕТИКО Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
22:00 Группа B ЛИВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ Мілан МИЛАН
22:00 Группа C СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
22:00 Группа D ИНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
             

 

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