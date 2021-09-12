Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Основой раунд главного клубного еврокубка стартует 14 сентября.

Во вторник, 14 сентября, начнется групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы поведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

По результатам жеребьевки "Динамо" попало в группу E. Соперниками команды Мирчи Луческу будут "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

"Шахтер" оказался в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".

Второй тур группового этапа ЛЧ запланирован на 28-29 сентября.

Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22

Групповой этап. 1 тур ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 14 сентября 19:45 Группа F ЯНГ БОЙЗ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Группа G СЕВИЛЬЯ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Группа E ДИНАМО _:_ БЕНФИКА 22:00 Группа E БАРСЕЛОНА _:_ БАВАРИЯ 22:00 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ АТАЛАНТА 22:00 Группа G ЛИЛЛЬ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 22:00 Группа H МАЛЬМЕ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 Группа H ЧЕЛСИ _:_ ЗЕНИТ Среда, 15 сентября 19:45 Группа C БЕШИКТАШ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 19:45 Группа B ШЕРИФ _:_ ШАХТЕР 22:00 Группа A БРЮГГЕ _:_ ПСЖ 22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Группа B АТЛЕТИКО _:_ ПОРТУ 22:00 Группа B ЛИВЕРПУЛЬ _:_ МИЛАН 22:00 Группа C СПОРТИНГ _:_ АЯКС 22:00 Группа D ИНТЕР _:_ РЕАЛ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку