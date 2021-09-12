Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Основой раунд главного клубного еврокубка стартует 14 сентября.
Во вторник, 14 сентября, начнется групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы поведут 32 клуба.
Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.
- По результатам жеребьевки "Динамо" попало в группу E. Соперниками команды Мирчи Луческу будут "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".
- "Шахтер" оказался в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".
- Второй тур группового этапа ЛЧ запланирован на 28-29 сентября.
- Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 тур
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 14 сентября
|19:45
|Группа F
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Группа G
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Группа E
|ДИНАМО
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|Группа E
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|Группа F
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|Группа G
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|22:00
|Группа H
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|Группа H
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЗЕНИТ
|Среда, 15 сентября
|19:45
|Группа C
|БЕШИКТАШ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|19:45
|Группа B
|ШЕРИФ
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа A
|БРЮГГЕ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Группа A
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа B
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|Группа B
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|Группа C
|СПОРТИНГ
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Группа D
|ИНТЕР
|_:_
|РЕАЛ