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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Фото: Associated Press

6 - 7 сентября состоятся матчи стартового тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

Во вторник, 6 сентября, начнется групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы поведут 32 клуба.

Групповой этап начнется поединками дортмундской "Боруссии" с "Копенгагеном" и "Динамо" Загреб с лондонским "Челси".

Единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер" в стартовом туре определит сильнейшего с "РБ Лейпциг".

  • По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
  • Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР 
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 6 сентября
19:45 Группа G БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» 3:0 КОПЕНГАГЕН
19:45 Группа E ДИНАМО ЗАГРЕБ 1:0 Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ
22:00 Группа H БЕНФИКА Бенфіка 2:0 МАККАБИ ХАЙФА
22:00 Группа E ЗАЛЬЦБУРГ 1:1 Мілан МИЛАН
22:00 Группа F СЕЛТИК 0:3 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
22:00 Группа H ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» 2:1 Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
22:00 Группа F РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» 1:4 Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа G СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» 0:4 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ
Среда, 7 сентября
19:45 Группа D АЙНТРАХТ _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
19:45 Группа A АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ РЕЙНДЖЕРС
22:00 Группа B АТЛЕТИКО _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
22:00 Группа C БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 Группа B БРЮГГЕ _:_ БАЙЕР
22:00 Группа C ИНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
22:00 Группа A НАПОЛИ _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 Группа D ТОТТЕНХЭМ _:_ МАРСЕЛЬ

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