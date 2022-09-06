Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Во вторник, 6 сентября, начнется групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы поведут 32 клуба.

Групповой этап начнется поединками дортмундской "Боруссии" с "Копенгагеном" и "Динамо" Загреб с лондонским "Челси".

Единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер" в стартовом туре определит сильнейшего с "РБ Лейпциг".

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 6 сентября 19:45 Группа G БОРУССИЯ ДОРТМУНД 3:0 КОПЕНГАГЕН 19:45 Группа E ДИНАМО ЗАГРЕБ 1:0 ЧЕЛСИ 22:00 Группа H БЕНФИКА 2:0 МАККАБИ ХАЙФА 22:00 Группа E ЗАЛЬЦБУРГ 1:1 МИЛАН 22:00 Группа F СЕЛТИК 0:3 РЕАЛ 22:00 Группа H ПСЖ 2:1 ЮВЕНТУС 22:00 Группа F РБ ЛЕЙПЦИГ 1:4 ШАХТЕР 22:00 Группа G СЕВИЛЬЯ 0:4 МАНЧЕСТЕР СИТИ Среда, 7 сентября 19:45 Группа D АЙНТРАХТ _:_ СПОРТИНГ 19:45 Группа A АЯКС _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 Группа B АТЛЕТИКО _:_ ПОРТУ 22:00 Группа C БАРСЕЛОНА _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 Группа B БРЮГГЕ _:_ БАЙЕР 22:00 Группа C ИНТЕР _:_ БАВАРИЯ 22:00 Группа A НАПОЛИ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Группа D ТОТТЕНХЭМ _:_ МАРСЕЛЬ

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