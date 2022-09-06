Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

6 - 7 сентября состоятся матчи стартового тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
Во вторник, 6 сентября, начнется групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы поведут 32 клуба.
Групповой этап начнется поединками дортмундской "Боруссии" с "Копенгагеном" и "Динамо" Загреб с лондонским "Челси".
Единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер" в стартовом туре определит сильнейшего с "РБ Лейпциг".
- По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
- Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 6 сентября
|19:45
|Группа G
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|3:0
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|Группа E
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|1:0
|ЧЕЛСИ
|22:00
|Группа H
|БЕНФИКА
|2:0
|МАККАБИ ХАЙФА
|22:00
|Группа E
|ЗАЛЬЦБУРГ
|1:1
|МИЛАН
|22:00
|Группа F
|СЕЛТИК
|0:3
|РЕАЛ
|22:00
|Группа H
|ПСЖ
|2:1
|ЮВЕНТУС
|22:00
|Группа F
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|1:4
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа G
|СЕВИЛЬЯ
|0:4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Среда, 7 сентября
|19:45
|Группа D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|СПОРТИНГ
|19:45
|Группа A
|АЯКС
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|Группа B
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|Группа C
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|Группа B
|БРЮГГЕ
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|Группа C
|ИНТЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|Группа A
|НАПОЛИ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|Группа D
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАРСЕЛЬ
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