Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

"Шахтер" в Киеве примет "Интер", а "Динамо" в Мюнхене сыграет против "Баварии".
28-29 сентября состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.
Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.
- "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". Киевляне стартовали в турнире домашней ничьей с португальским клубом.
- "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". Дончане в первом матче сенсационно проиграли чемпиону Молдовы.
- Третий тур группового этапа ЛЧ запланирован на 19-20 октября: "Шахтер" - "Реал", "Барселона" - "Динамо".
- Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 28 сентября
|19:45
|Грулпа C
|АЯКС
|_:_
|БЕШИКТАШ
|19:45
|Грулпа D
|ШАХТЕР
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|Групла A
|ПСЖ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:00
|Групла A
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Групла B
|ПОРТУ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|Грулпа B
|МИЛАН
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|Групла C
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Групла D
|РЕАЛ
|_:_
|ШЕРИФ
|Среда, 29 сентября
|19:45
|Грулпа F
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|19:45
|Групла H
|ЗЕНИТ
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|Групла E
|БАВАРИЯ
|_:_
|ДИНАМО
|22:00
|Группа E
|БЕНФИКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Группа F
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Группа G
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|Группа G
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|22:00
|Группа H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЧЕЛСИ