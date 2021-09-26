Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

"Шахтер" в Киеве примет "Интер", а "Динамо" в Мюнхене сыграет против "Баварии".

28-29 сентября состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

"Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". Киевляне стартовали в турнире домашней ничьей с португальским клубом .

и Киевляне стартовали в турнире . "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". Дончане в первом матче сенсационно проиграли чемпиону Молдовы .

и Дончане в первом матче . Третий тур группового этапа ЛЧ запланирован на 19-20 октября: "Шахтер" - "Реал", "Барселона" - "Динамо".

Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 28 сентября 19:45 Грулпа C АЯКС _:_ БЕШИКТАШ 19:45 Грулпа D ШАХТЕР _:_ ИНТЕР 22:00 Групла A ПСЖ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Групла A РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БРЮГГЕ 22:00 Групла B ПОРТУ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Грулпа B МИЛАН _:_ АТЛЕТИКО 22:00 Групла C БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ СПОРТИНГ 22:00 Групла D РЕАЛ _:_ ШЕРИФ Среда, 29 сентября 19:45 Грулпа F АТАЛАНТА _:_ ЯНГ БОЙЗ 19:45 Групла H ЗЕНИТ _:_ МАЛЬМЕ 22:00 Групла E БАВАРИЯ _:_ ДИНАМО 22:00 Группа E БЕНФИКА _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Группа F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Группа G ВОЛЬФСБУРГ _:_ СЕВИЛЬЯ 22:00 Группа G ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ЛИЛЛЬ 22:00 Группа H ЮВЕНТУС _:_ ЧЕЛСИ

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