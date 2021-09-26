Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Associated Press

"Шахтер" в Киеве примет "Интер", а "Динамо" в Мюнхене сыграет против "Баварии".

28-29 сентября состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

  • "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". Киевляне стартовали в турнире домашней ничьей с португальским клубом.
  • "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". Дончане в первом матче сенсационно проиграли чемпиону Молдовы.
  • Третий тур группового этапа ЛЧ запланирован на 19-20 октября: "Шахтер" - "Реал", "Барселона" - "Динамо".
  • Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 28 сентября
19:45 Грулпа C АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ
19:45 Грулпа D ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ИНТЕР
22:00 Групла A ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ
22:00 Групла A РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «Брюгге» БРЮГГЕ
22:00 Групла B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 Грулпа B МИЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТИКО
22:00 Групла C БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Групла D РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Шериф ШЕРИФ
 
Среда, 29 сентября
19:45 Грулпа F АТАЛАНТА Емблема ФК «Аталанта Бергамо» _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
19:45 Групла H  ЗЕНИТ Емблема ФК «Зеніт» _:_ Мальме МАЛЬМЕ
22:00 Групла E БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Емблема ФК «Динамо Київ» ДИНАМО
22:00 Группа E БЕНФИКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Группа F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Группа G ВОЛЬФСБУРГ Вольфсбург _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
22:00 Группа G ЗАЛЬЦБУРГ Емблема ФК «Зальцбург» _:_ Лілль ЛИЛЛЬ
22:00 Группа H  ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ
             

 

Следующая публикация