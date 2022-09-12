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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Фото: ФК Шахтер

13 - 14 сентября состоятся игры второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

Во вторник и среду, 13 - 14 сентября, групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер" после сенсационной выездной разгромной победы над немецким "Лейпцигом" в рамках 2-го тура сыграет против шотландского "Селтика". Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину номинально домашняя для "горняков" встреча состоится в Варшаве.

Поединок между шотландскими "Рейнджерс" и итальянским "Наполи" был перенесен с 13-го на 14 сентября из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

  • По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
  • Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 13 сентября
19:45 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ИНТЕР
19:45 Группа D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ ТОТТЕНХЭМ
22:00 Группа A ЛИВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
22:00 Группа B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ БРЮГГЕ
22:00 Группа B БАЙЕР _:_ АТЛЕТИКО
22:00 Группа C БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Группа D МАРСЕЛЬ _:_ АЙНТРАХТ
Среда, 14 сентября
19:45 Группа E МИЛАН Мілан _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Группа F ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ СЕЛТИК
22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС _:_ НАПОЛИ
22:00 Группа E ЧЕЛСИ Емблема ФК «Челсі» _:_ ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Группа F РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 Группа G КОПЕНГАГЕН _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
22:00 Группа H ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Бенфіка БЕНФИКА
22:00 Группа H МАККАБИ ХАЙФА _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ

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