Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

13 - 14 сентября состоятся игры второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
Во вторник и среду, 13 - 14 сентября, групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.
Единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер" после сенсационной выездной разгромной победы над немецким "Лейпцигом" в рамках 2-го тура сыграет против шотландского "Селтика". Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину номинально домашняя для "горняков" встреча состоится в Варшаве.
Поединок между шотландскими "Рейнджерс" и итальянским "Наполи" был перенесен с 13-го на 14 сентября из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
- По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
- Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 13 сентября
|19:45
|Группа C
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ИНТЕР
|19:45
|Группа D
|СПОРТИНГ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|22:00
|Группа A
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Группа B
|ПОРТУ
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Группа B
|БАЙЕР
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|Группа C
|БАВАРИЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Группа D
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Среда, 14 сентября
|19:45
|Группа E
|МИЛАН
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Группа F
|ШАХТЕР
|_:_
|СЕЛТИК
|22:00
|Группа A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|Группа E
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Группа F
|РЕАЛ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа G
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Группа G
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|Группа H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|Группа H
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|ПСЖ
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