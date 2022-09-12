Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Во вторник и среду, 13 - 14 сентября, групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер" после сенсационной выездной разгромной победы над немецким "Лейпцигом" в рамках 2-го тура сыграет против шотландского "Селтика". Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину номинально домашняя для "горняков" встреча состоится в Варшаве.

Поединок между шотландскими "Рейнджерс" и итальянским "Наполи" был перенесен с 13-го на 14 сентября из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 13 сентября 19:45 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ИНТЕР 19:45 Группа D СПОРТИНГ _:_ ТОТТЕНХЭМ 22:00 Группа A ЛИВЕРПУЛЬ _:_ АЯКС 22:00 Группа B ПОРТУ _:_ БРЮГГЕ 22:00 Группа B БАЙЕР _:_ АТЛЕТИКО 22:00 Группа C БАВАРИЯ _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Группа D МАРСЕЛЬ _:_ АЙНТРАХТ Среда, 14 сентября 19:45 Группа E МИЛАН _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Группа F ШАХТЕР _:_ СЕЛТИК 22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС _:_ НАПОЛИ 22:00 Группа E ЧЕЛСИ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Группа F РЕАЛ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 Группа G КОПЕНГАГЕН _:_ СЕВИЛЬЯ 22:00 Группа H ЮВЕНТУС _:_ БЕНФИКА 22:00 Группа H МАККАБИ ХАЙФА _:_ ПСЖ

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