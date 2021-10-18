Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

"Шахтер" примет "Реал", а "Динамо" отправится в гости к "Барселоне".

19-20 октября состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

"Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". В первом туре киевляне драматично сыграли вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграли "Баварии" (0:5).

и В первом туре киевляне с "Бенфикой" (0:0), а затем "Баварии" (0:5). "Шахтер" борется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". Дончане в первом матче сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), а затем сыграли вничью с "Интером" (0:0).

и Дончане в первом матче "Шерифу" (0:2), а затем с "Интером" (0:0). Четвертый тур группового этапа ЛЧ запланирован на 2-3 ноября: "Динамо" - "Барселона", "Реал" - "Шахтер".

Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 19 октября 19:45 Группа A БРЮГГЕ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:45 Группа C БЕШИКТАШ _:_ СПОРТИНГ 22:00 Группа A ПСЖ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Группа B ПОРТУ _:_ МИЛАН 22:00 Группа B АТЛЕТИКО _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Группа C АЯКС _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 Группа D ИНТЕР _:_ ШЕРИФ 22:00 Группа D ШАХТЕР _:_ РЕАЛ Среда, 20 октября 19:45 Группа E БАРСЕЛОНА _:_ ДИНАМО 19:45 Группа G ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 22:00 Группа E БЕНФИКА _:_ БАВАРИЯ 22:00 Группа F ЯНГ БОЙЗ _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Группа F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ АТАЛАНТА 22:00 Группа G ЛИЛЛЬ _:_ СЕВИЛЬЯ 22:00 Группа H ЧЕЛСИ _:_ МАЛЬМЕ 22:00 Группа H ЗЕНИТ _:_ ЮВЕНТУС

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку