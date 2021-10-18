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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

ФК Шахтер

"Шахтер" примет "Реал", а "Динамо" отправится в гости к "Барселоне".

19-20 октября состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

  • "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". В первом туре киевляне драматично сыграли вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграли "Баварии" (0:5).
  • "Шахтер" борется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". Дончане в первом матче сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), а затем сыграли вничью с "Интером" (0:0).
  • Четвертый тур группового этапа ЛЧ запланирован на 2-3 ноября: "Динамо" - "Барселона", "Реал" - "Шахтер".
  • Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 19 октября
19:45 Группа A БРЮГГЕ Емблема ФК «Брюгге» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ
19:45 Группа C БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Группа A ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ Мілан МИЛАН
22:00 Группа B АТЛЕТИКО Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 Группа C АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 Группа D ИНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Группа D ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
 
Среда, 20 октября
19:45 Группа E БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Динамо Київ» ДИНАМО
19:45 Группа G ЗАЛЬЦБУРГ Емблема ФК «Зальцбург» _:_ Вольфсбург ВОЛЬФСБУРГ
22:00 Группа E БЕНФИКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
22:00 Группа F ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Группа F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» _:_ Емблема ФК «Аталанта Бергамо» АТАЛАНТА
22:00 Группа G ЛИЛЛЬ Лілль _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
22:00 Группа H  ЧЕЛСИ Емблема ФК «Челсі» _:_ Мальме МАЛЬМЕ
22:00 Группа H  ЗЕНИТ Емблема ФК «Зеніт» _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
             
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