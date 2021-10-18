Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

"Шахтер" примет "Реал", а "Динамо" отправится в гости к "Барселоне".
19-20 октября состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.
Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.
- "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". В первом туре киевляне драматично сыграли вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграли "Баварии" (0:5).
- "Шахтер" борется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". Дончане в первом матче сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), а затем сыграли вничью с "Интером" (0:0).
- Четвертый тур группового этапа ЛЧ запланирован на 2-3 ноября: "Динамо" - "Барселона", "Реал" - "Шахтер".
- Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 19 октября
|19:45
|Группа A
|БРЮГГЕ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|19:45
|Группа C
|БЕШИКТАШ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Группа A
|ПСЖ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа B
|ПОРТУ
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|Группа B
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|Группа C
|АЯКС
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Группа D
|ИНТЕР
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Группа D
|ШАХТЕР
|_:_
|РЕАЛ
|Среда, 20 октября
|19:45
|Группа E
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ДИНАМО
|19:45
|Группа G
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|22:00
|Группа E
|БЕНФИКА
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|Группа F
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Группа F
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|Группа G
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|Группа H
|ЧЕЛСИ
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|Группа H
|ЗЕНИТ
|_:_
|ЮВЕНТУС