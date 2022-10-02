Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

4 - 5 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 3-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.

Единственный представитель Украины в турнире, донецкий "Шахтер", после сенсационной разгромной победы над немецким "Лейпцигом" и ничьей с шотландским "Селтиком" поедет на "Сантьяго Бернабеу", где попытается остановить действующего триумфатора ЛЧ - мадридский "Реал".

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 4 октября 19:45 Группа C БАВАРИЯ _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 Группа D МАРСЕЛЬ _:_ СПОРТИНГ 22:00 Группа A ЛИВЕРПУЛЬ _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 Группа A АЯКС _:_ НАПОЛИ 22:00 Группа B ПОРТУ _:_ БАЙЕР 22:00 Группа B БРЮГГЕ _:_ АТЛЕТИКО 22:00 Группа C ИНТЕР _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Группа D АЙНТРАХТ _:_ ТОТТЕНХЭМ Среда, 5 октября 19:45 Группа E ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Группа F РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ СЕЛТИК 22:00 Группа E ЧЕЛСИ _:_ МИЛАН 22:00 Группа F РЕАЛ _:_ ШАХТЕР 22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Группа G СЕВИЛЬЯ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 Группа H ЮВЕНТУС _:_ МАККАБИ ХАЙФА 22:00 Группа H БЕНФИКА _:_ ПСЖ

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