Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

4 - 5 октября состоятся игры третьего тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
4 - 5 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 3-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.
Единственный представитель Украины в турнире, донецкий "Шахтер", после сенсационной разгромной победы над немецким "Лейпцигом" и ничьей с шотландским "Селтиком" поедет на "Сантьяго Бернабеу", где попытается остановить действующего триумфатора ЛЧ - мадридский "Реал".
- По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
- Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 4 октября
|19:45
|Группа C
|БАВАРИЯ
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|Группа D
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Группа A
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|Группа A
|АЯКС
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|Группа B
|ПОРТУ
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|Группа B
|БРЮГГЕ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|Группа C
|ИНТЕР
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Группа D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Среда, 5 октября
|19:45
|Группа E
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Группа F
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|СЕЛТИК
|22:00
|Группа E
|ЧЕЛСИ
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|Группа F
|РЕАЛ
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа G
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Группа G
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Группа H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МАККАБИ ХАЙФА
|22:00
|Группа H
|БЕНФИКА
|_:_
|ПСЖ
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