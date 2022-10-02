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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Фото: Associated Press

4 - 5 октября состоятся игры третьего тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

4 - 5 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 3-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.

Единственный представитель Украины в турнире, донецкий "Шахтер", после сенсационной разгромной победы над немецким "Лейпцигом" и ничьей с шотландским "Селтиком" поедет на "Сантьяго Бернабеу", где попытается остановить действующего триумфатора ЛЧ - мадридский "Реал".

  • По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
  • Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 4 октября
19:45 Группа C БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 Группа D МАРСЕЛЬ _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Группа A ЛИВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ РЕЙНДЖЕРС
22:00 Группа A АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ НАПОЛИ
22:00 Группа B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ БАЙЕР
22:00 Группа B БРЮГГЕ _:_ АТЛЕТИКО
22:00 Группа C ИНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Группа D АЙНТРАХТ _:_ ТОТТЕНХЭМ
Среда, 5 октября
19:45 Группа E ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Группа F РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ СЕЛТИК
22:00 Группа E ЧЕЛСИ Емблема ФК «Челсі» _:_ Мілан МИЛАН
22:00 Группа F РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ КОПЕНГАГЕН
22:00 Группа G СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 Группа H ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ МАККАБИ ХАЙФА
22:00 Группа H БЕНФИКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ

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