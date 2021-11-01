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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

ФК Шахтер

"Динамо" примет "Барселону", а "Шахтер" в Мадриде сразится с "Реалом".

2-3 ноября состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах посоревнуются против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.

  • "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". В первом туре киевляне драматически сыграли вничью с "Бенфикой" (0:0), затем разгромно проиграли "Баварии" (0:5), а в третьем поединке минимально уступили "Барселоне" (0:1) на "Камп Ноу".
  • "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". Дончане в первом матче сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), затем сыграли вничью с "Интером" (0:0) и разгромно проиграли "Реалу" (0:5) в домашнем поединке.
  • Пятый тур группового этапа ЛЧ запланирован на 23-24 ноября: "Динамо" - "Бавария", "Интер" - "Шахтер".
  • Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 2 ноября
19:45 Группа G ВОЛЬФСБУРГ Вольфсбург _:_ Емблема ФК «Зальцбург» ЗАЛЬЦБУРГ
19:45 Группа H МАЛЬМЕ Мальме _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ
22:00 Группа E ДИНАМО Емблема ФК «Динамо Київ» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Группа E БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Бенфіка БЕНФИКА
22:00 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
22:00 Группа F АТАЛАНТА Емблема ФК «Аталанта Бергамо» _:_ Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 Группа G СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Лілль ЛИЛЛЬ
22:00 Группа H  ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Емблема ФК «Зеніт» ЗЕНИТ
 
Среда, 3 ноября
19:45 Группа B МИЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
19:45 Группа D РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «Брюгге» БРЮГГЕ
22:00 Группа A РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Группа B ЛИВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТИКО
22:00 Группа C СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ
22:00 Группа C БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
22:00 Группа D ШЕРИФ Шериф _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ИНТЕР
             
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