Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

"Динамо" примет "Барселону", а "Шахтер" в Мадриде сразится с "Реалом".
2-3 ноября состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.
Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах посоревнуются против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.
- "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". В первом туре киевляне драматически сыграли вничью с "Бенфикой" (0:0), затем разгромно проиграли "Баварии" (0:5), а в третьем поединке минимально уступили "Барселоне" (0:1) на "Камп Ноу".
- "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". Дончане в первом матче сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), затем сыграли вничью с "Интером" (0:0) и разгромно проиграли "Реалу" (0:5) в домашнем поединке.
- Пятый тур группового этапа ЛЧ запланирован на 23-24 ноября: "Динамо" - "Бавария", "Интер" - "Шахтер".
- Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 2 ноября
|19:45
|Группа G
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|19:45
|Группа H
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|22:00
|Группа E
|ДИНАМО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Группа E
|БАВАРИЯ
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|Группа F
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|Группа F
|АТАЛАНТА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|Группа G
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|22:00
|Группа H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЗЕНИТ
|Среда, 3 ноября
|19:45
|Группа B
|МИЛАН
|_:_
|ПОРТУ
|19:45
|Группа D
|РЕАЛ
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа A
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Группа A
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Группа B
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|Группа C
|СПОРТИНГ
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|Группа C
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Группа D
|ШЕРИФ
|_:_
|ИНТЕР