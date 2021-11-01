Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

"Динамо" примет "Барселону", а "Шахтер" в Мадриде сразится с "Реалом".

2-3 ноября состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах посоревнуются против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.

"Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика" . В первом туре киевляне драматически сыграли вничью с "Бенфикой" (0:0), затем разгромно проиграли "Баварии" (0:5), а в третьем поединке минимально уступили "Барселоне" (0:1) на "Камп Ноу".

и . В первом туре киевляне с "Бенфикой" (0:0), затем "Баварии" (0:5), а в третьем поединке "Барселоне" (0:1) на "Камп Ноу". "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом" . Дончане в первом матче сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), затем сыграли вничью с "Интером" (0:0) и разгромно проиграли "Реалу" (0:5) в домашнем поединке.

и . Дончане в первом матче "Шерифу" (0:2), затем с "Интером" (0:0) и "Реалу" (0:5) в домашнем поединке. Пятый тур группового этапа ЛЧ запланирован на 23-24 ноября: "Динамо" - "Бавария", "Интер" - "Шахтер".

Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 2 ноября 19:45 Группа G ВОЛЬФСБУРГ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 19:45 Группа H МАЛЬМЕ _:_ ЧЕЛСИ 22:00 Группа E ДИНАМО _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Группа E БАВАРИЯ _:_ БЕНФИКА 22:00 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 Группа F АТАЛАНТА _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Группа G СЕВИЛЬЯ _:_ ЛИЛЛЬ 22:00 Группа H ЮВЕНТУС _:_ ЗЕНИТ Среда, 3 ноября 19:45 Группа B МИЛАН _:_ ПОРТУ 19:45 Группа D РЕАЛ _:_ ШАХТЕР 22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ БРЮГГЕ 22:00 Группа A РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ПСЖ 22:00 Группа B ЛИВЕРПУЛЬ _:_ АТЛЕТИКО 22:00 Группа C СПОРТИНГ _:_ БЕШИКТАШ 22:00 Группа C БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ АЯКС 22:00 Группа D ШЕРИФ _:_ ИНТЕР

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку