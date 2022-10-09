Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

"Шахтер" попытается отомстить "Реалу" за поражение в Мадриде.
11 - 12 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 4-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.
Единственный представитель Украины в этом турнире, донецкий "Шахтер", в рамках четвертого тура будет принимать мадридский "Реал". Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "горняков" поединок состоится в Варшаве.
После победы над "Лейпцигом", ничьей с "Селтиком" и поражения от "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте в своей группе ЛЧ. Лидирует "Реал" с 9 баллами. РБ "Лейпциг" с тремя пунктами занимает третье место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.
- По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
- Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 11 октября
|19:45
|Группа G
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|19:45
|Группа H
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|Группа E
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Группа E
|МИЛАН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|22:00
|Группа F
|ШАХТЕР
|_:_
|РЕАЛ
|22:00
|Группа F
|СЕЛТИК
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа G
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|Группа H
|ПСЖ
|_:_
|БЕНФИКА
|Среда, 12 октября
|19:45
|Группа A
|НАПОЛИ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|Группа B
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Группа A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|Группа B
|БАЙЕР
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|Группа C
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|Группа C
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|Группа D
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|Группа D
|СПОРТИНГ
|_:_
|МАРСЕЛЬ
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