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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Фото: Associated Press

"Шахтер" попытается отомстить "Реалу" за поражение в Мадриде.

11 - 12 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 4-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.

Единственный представитель Украины в этом турнире, донецкий "Шахтер", в рамках четвертого тура будет принимать мадридский "Реал". Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "горняков" поединок состоится в Варшаве.

После победы над "Лейпцигом", ничьей с "Селтиком" и поражения от "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте в своей группе ЛЧ. Лидирует "Реал" с 9 баллами. РБ "Лейпциг" с тремя пунктами занимает третье место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

  • По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
  • Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 11 октября
19:45 Группа G КОПЕНГАГЕН _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ
19:45 Группа H МАККАБИ ХАЙФА _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
22:00 Группа E ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Группа E МИЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ
22:00 Группа F ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
22:00 Группа F СЕЛТИК _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа G БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
22:00 Группа H ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Бенфіка БЕНФИКА
Среда, 12 октября
19:45 Группа A НАПОЛИ _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
19:45 Группа B АТЛЕТИКО _:_ БРЮГГЕ
22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 Группа B БАЙЕР _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
22:00 Группа C БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ИНТЕР
22:00 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
22:00 Группа D ТОТТЕНХЭМ _:_ АЙНТРАХТ
22:00 Группа D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ МАРСЕЛЬ

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