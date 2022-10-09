Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

11 - 12 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 4-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.

Единственный представитель Украины в этом турнире, донецкий "Шахтер", в рамках четвертого тура будет принимать мадридский "Реал". Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "горняков" поединок состоится в Варшаве.

После победы над "Лейпцигом", ничьей с "Селтиком" и поражения от "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте в своей группе ЛЧ. Лидирует "Реал" с 9 баллами. РБ "Лейпциг" с тремя пунктами занимает третье место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 11 октября 19:45 Группа G КОПЕНГАГЕН _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:45 Группа H МАККАБИ ХАЙФА _:_ ЮВЕНТУС 22:00 Группа E ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Группа E МИЛАН _:_ ЧЕЛСИ 22:00 Группа F ШАХТЕР _:_ РЕАЛ 22:00 Группа F СЕЛТИК _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Группа G БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ СЕВИЛЬЯ 22:00 Группа H ПСЖ _:_ БЕНФИКА Среда, 12 октября 19:45 Группа A НАПОЛИ _:_ АЯКС 19:45 Группа B АТЛЕТИКО _:_ БРЮГГЕ 22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Группа B БАЙЕР _:_ ПОРТУ 22:00 Группа C БАРСЕЛОНА _:_ ИНТЕР 22:00 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ БАВАРИЯ 22:00 Группа D ТОТТЕНХЭМ _:_ АЙНТРАХТ 22:00 Группа D СПОРТИНГ _:_ МАРСЕЛЬ

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